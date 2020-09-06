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ابنة أخ أسامة بن لادن تحذر من هجوم يشبه 11 سبتمبر حال خسارة ترامب

Time منذ 32 دقيقة
Views 1718
ابنة أخ أسامة بن لادن تحذر من هجوم يشبه 11 سبتمبر حال خسارة ترامب

واشنطن (صدى):
حذرت نور بن لادن، ابنة أخ أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق والعقل المدبر لهجوم 11 سبتمبر الإرهابي، من هجوم مماثل حال فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية أمام دونالد ترامب.

وصرحت نور المؤيدة لترامب بقولها: " داعش انتشر في ظل إدارة أوباما- بايدن، مما أدى بهم إلى الوصول إلى أوروبا ".

وأضافت: " ترامب أظهر أنه يحمي أمريكا وأوروبا من التهديدات الخارجية من خلال القضاء على الإرهابيين من جذورهم وقبل أن تتاح لهم فرصة الهجوم، يجب إعادة انتخابه " .

يذكر أن نور بن لادن تعيش في سويسرا، والدها يسلم بن لادن - الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، ووالدتها كارمن دوفور، الكاتبة السويسرية.

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أحدث التعليقات

ابو عزوز
عيب مثل هذه الكلمات انت لاترضي ع نفسك أو من تحب.. ولكن هذا مالديك وسلتك من هذا النوع من الألفاظ..
الريان
في الغالب بعض الدول تعالج التسمم الغذائي بالحشيش في المستشفى بجرعات تحت إشراف الكادر الطبي فكيف تتسمم اكيد صار لها هبوط بالدم وهذا علاجه بغسل الوجه والراس بالماءالبارد
نبيل
%99 من الشركات الكبري المدراء والتنفيذين واصحاب المناصب العليا من الاجانب ولو تعمل لهم اختبار قدرات لن يجتاز الا 20% منهم
A.awad
الله يجعل لمن آذا هذا الطفل (((( الـشّـلل ))) التام ...
A.awad
الله يعذب من عذب هذا الطفل في الدنيا وفي الآخره ...وين الأبوه،تعلّم ياأبليس من الحيونات حنانها مع صغارها ... جبااان ماقدرة لزوجتك تحط غلّك بالطفل آآآآآه لوهــو في أمريكا ...؟؟؟؟

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