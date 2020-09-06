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سبب غزو أسراب الجراد للمملكة

Time منذ ساعة
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سبب غزو أسراب الجراد للمملكة

الرياض (صدى):
كشف مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الشمراني، أن الفترة الحالية فترة التكاثر الشتوي، حيث ينتقل الجراد حاليا من 4 دول لإلى المملكة.

وأوضح الشمراني أن الجراد ينتقل للمملكة من: اليمن، والصومال، وإثيوبيا، وإريتريا.

وأشار إلى أن مناطق جنوب المملكة، تشهد غزوا لأسراب الجراد القادمة من تلك الدول بسبب ضعف المكافحة، ما ينذر بحدوث موسم شتوي مبكر، بحسب الوطن.

وأكد أن الوزارة تضاعف جهودها حاليًا، باستخدام التقنيات الحديثة، لمكافحة الجراد بشكل مستمر.

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أحدث التعليقات

ابو عزوز
عيب مثل هذه الكلمات انت لاترضي ع نفسك أو من تحب.. ولكن هذا مالديك وسلتك من هذا النوع من الألفاظ..
الريان
في الغالب بعض الدول تعالج التسمم الغذائي بالحشيش في المستشفى بجرعات تحت إشراف الكادر الطبي فكيف تتسمم اكيد صار لها هبوط بالدم وهذا علاجه بغسل الوجه والراس بالماءالبارد
نبيل
%99 من الشركات الكبري المدراء والتنفيذين واصحاب المناصب العليا من الاجانب ولو تعمل لهم اختبار قدرات لن يجتاز الا 20% منهم
A.awad
الله يجعل لمن آذا هذا الطفل (((( الـشّـلل ))) التام ...
A.awad
الله يعذب من عذب هذا الطفل في الدنيا وفي الآخره ...وين الأبوه،تعلّم ياأبليس من الحيونات حنانها مع صغارها ... جبااان ماقدرة لزوجتك تحط غلّك بالطفل آآآآآه لوهــو في أمريكا ...؟؟؟؟

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