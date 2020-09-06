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معلومات عن " الموت الرحيم " الذي رفض ماكرون تطبيقه على مسن مريض

Time منذ 30 دقيقة
Views 1505
معلومات عن " الموت الرحيم " الذي رفض ماكرون تطبيقه على مسن مريض

باريس (صدى):
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السماح لرجل مريض بمرض نادر بالموت عن طريق القتل الرحيم.

والقتل الرحيم هو قتل الأشخاص الذين يعانون من مرض مؤلم وغير قابل للشفاء أو اضطراب جسدي معوق أو السماح لهم بالوفاة عن طريق منع العلاج أو التراجع عن تدابير دعم الحياة الاصطناعية.

ويُعتبر الموت الرحيم عادةً انتحارًا إذا قام به المريض نفسه،وقد يعتبر قتلاً إذا قام به شخص آخر.

وفي الإسلام يعتبر قتل مريض تحت مسمى " الموت الرحيم" إثما، وإذا وافقه أهل المريض فإنهم يشاركونه في الإثم، حيث يعتبر تعديا على أقدار الله.

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أحدث التعليقات

صالح الاهلاوي
والله انها الساعة المباركه الي ماترجع للاهلي يا اخونا حتى نحن ندور السعادة وانت شوفتك بالملعب ولعبك المايع ترفع ضغطنا ...اذهب بلا رجعة
عويد العويد
فيتوريا دلخ بمرتبة وزير لايهتم باللاعبين وليس لديه فكر استباقي وتكرر الأمر عدة مرات لاعب يعود للدفاع ويغطي الظهير ولياقته مستنزفة ليش ماغيرته حتى حمد الله مصاب ورفض تغييره والحلافي يماثله بالدلاخة جالس مايدري وش الطبخة الله يعين جمهور النصر بوجود هولاء الأغبياء
نجاة محمد
جزاه الله كل خير الرحمه مطلوبة
زائر
طيب عادي اذا الباقين لابسين كمامات وهذا اجراء طبيعي
زائر
هههههههههه لعبة مو حقيقي يا عرب

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