معلومات عن " الموت الرحيم " الذي رفض ماكرون تطبيقه على مسن مريض

باريس (صدى):
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السماح لرجل مريض بمرض نادر بالموت عن طريق القتل الرحيم.
والقتل الرحيم هو قتل الأشخاص الذين يعانون من مرض مؤلم وغير قابل للشفاء أو اضطراب جسدي معوق أو السماح لهم بالوفاة عن طريق منع العلاج أو التراجع عن تدابير دعم الحياة الاصطناعية.
ويُعتبر الموت الرحيم عادةً انتحارًا إذا قام به المريض نفسه،وقد يعتبر قتلاً إذا قام به شخص آخر.
وفي الإسلام يعتبر قتل مريض تحت مسمى " الموت الرحيم" إثما، وإذا وافقه أهل المريض فإنهم يشاركونه في الإثم، حيث يعتبر تعديا على أقدار الله.
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