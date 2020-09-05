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بالفيديو والصور..لحظة افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام

Time منذ 21 دقيقة
Views 1326
بالفيديو والصور..لحظة افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام

الدمام (صدى):
افتتحت أمانة المنطقة الشرقية طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في الدمام، مساء أمس السبت، بعد الانتهاء من كل الأعمال التطويرية بجميع مراحلها.

وأذن وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام الملا، لمدير إدارة الطرق المهندس محمد الغامدي بافتتاح الطريق.

يذكر أن أعمال التطوير قد بدأت في شهر يونيو الماضي، حيث تضمنت إزالة كامل طبقات الرصف، نقل وتمديد الخدمات، وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس، وإعادة السفلتة بطبقتين، وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
سبحان الله
ابو بدر
لاحياه لمن تنادي . للاسف ليس هناك شخص يقف بجانب ابناء الوطن؟؟
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
لأ توصي حريص هناك ممن سيراعي ضروف النادي والفريق أكثر منك موضوع الهلال مش سايب كمآ تتوقع أنت بابا أنت نام ولتزم الهدؤ ستصحى وتلاقي الامور تسير كمآ تحب أن تكون 🍎🍏
ابن حزم
على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم

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