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تلفزيون الكويت الرسمي يصدر بيانًا عن صحة الأمير

Time منذ ساعة
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تلفزيون الكويت الرسمي يصدر بيانًا عن صحة الأمير

وكالات (صدى):
قال الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مساء السبت، إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مستقرة وفي تحسن.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي، للتلفزيون الرسمي، أن "آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لأمير البلاد الحمد لله صحته مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت".

والإثنين الماضي أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء، طمأن الحكومة على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المجلس، في تغريدة على تويتر، إن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم بأن صحة أمير البلاد في تحسن.

وفي 10 أغسطس لماضي، طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، وقال إن "صحة أمير البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله".

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، فجر الخميس 23 يوليو، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
سبحان الله
ابو بدر
لاحياه لمن تنادي . للاسف ليس هناك شخص يقف بجانب ابناء الوطن؟؟
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
لأ توصي حريص هناك ممن سيراعي ضروف النادي والفريق أكثر منك موضوع الهلال مش سايب كمآ تتوقع أنت بابا أنت نام ولتزم الهدؤ ستصحى وتلاقي الامور تسير كمآ تحب أن تكون 🍎🍏
ابن حزم
على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم

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