اجتماع أهلاوي لترتيب التعاقدات الجديدة

نواف السالم (صدى):
عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، وبحضور نائبه الدكتور ياسر محروس، والمشرف العام على كرة القدم الأستاذ طارق كيال، اجتماع بالمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش للحديث عن مواجهة " الرائد " يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة لحسم المقعد الأسيوي، ومواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا كما تم مناقشة الأسماء المرشحة للتعاقد معها للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول لدعم صفوفه خلال الفترة الهامة المقبلة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي واجهت الفريق الكروي الأول الذي فقد عددا من العناصر والتي كان لها تأثير كبير جدأ وأسبابها مختلفة منها لظروف الموسم، أو تراكمات سابقة للعلاقة مع بعض اللاعبين، وهو ما سيتم تصحيحه بتعاقدات قادمة تدعم مسيرة الكيان الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.