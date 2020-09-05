الأعداد السابقة للصحيفة

اجتماع أهلاوي لترتيب التعاقدات الجديدة

Time منذ ساعة
Views 1743
اجتماع أهلاوي لترتيب التعاقدات الجديدة

نواف السالم (صدى):
عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، وبحضور نائبه الدكتور ياسر محروس، والمشرف العام على كرة القدم الأستاذ طارق كيال، اجتماع بالمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش للحديث عن مواجهة " الرائد " يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة لحسم المقعد الأسيوي، ومواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا كما تم مناقشة الأسماء المرشحة للتعاقد معها للانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول لدعم صفوفه خلال الفترة الهامة المقبلة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي واجهت الفريق الكروي الأول الذي فقد عددا من العناصر والتي كان لها تأثير كبير جدأ وأسبابها مختلفة منها لظروف الموسم، أو تراكمات سابقة للعلاقة مع بعض اللاعبين، وهو ما سيتم تصحيحه بتعاقدات قادمة تدعم مسيرة الكيان الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
سبحان الله
ابو بدر
لاحياه لمن تنادي . للاسف ليس هناك شخص يقف بجانب ابناء الوطن؟؟
المدفعية ألأتفاقيه 🍎🍏
لأ توصي حريص هناك ممن سيراعي ضروف النادي والفريق أكثر منك موضوع الهلال مش سايب كمآ تتوقع أنت بابا أنت نام ولتزم الهدؤ ستصحى وتلاقي الامور تسير كمآ تحب أن تكون 🍎🍏
ابن حزم
على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم

أخر الأخبار

بالفيديو..رونالدو في موقف محرج لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية
بالفيديو..رونالدو في موقف محرج لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية
Time منذ 9 دقائق Views 1222
بالفيديو والصور..لحظة افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام
بالفيديو والصور..لحظة افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام
Time منذ 21 دقيقة Views 1321
أمرابط خارج قائمة فيتوريا في دوري الأبطال
أمرابط خارج قائمة فيتوريا في دوري الأبطال
Time منذ 49 دقيقة Views 2039
اجتماع أهلاوي لترتيب التعاقدات الجديدة
اجتماع أهلاوي لترتيب التعاقدات الجديدة
Time منذ ساعة Views 1743
تلفزيون الكويت الرسمي يصدر بيانًا عن صحة الأمير
تلفزيون الكويت الرسمي يصدر بيانًا عن صحة الأمير
Time منذ ساعة Views 2271
شاهد.. مضيفة تقوم بهبوط اضطراري بعد وفاة الكابتن وانهيار المساعد
شاهد.. مضيفة تقوم بهبوط اضطراري بعد وفاة الكابتن وانهيار المساعد
Time منذ ساعة Views 2216
عادل التويجري يقترح تقديم مباراة الهلال والشباب والسبب
عادل التويجري يقترح تقديم مباراة الهلال والشباب والسبب
Time منذ ساعة Views 446
منح81 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
منح81 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
Time منذ ساعة Views 1527
وليد الفراج : ظهرت إشاعات في الشارع الرياضي عن رغبة خروج فلادان
وليد الفراج : ظهرت إشاعات في الشارع الرياضي عن رغبة خروج فلادان
Time منذ ساعة Views 455
عضو شورى: «عدم توظيف سعوديين من بداية قمة الهرم بالقطاع الخاص فسادًا إداريًأ»
عضو شورى: «عدم توظيف سعوديين من بداية قمة الهرم بالقطاع الخاص فسادًا إداريًأ»
Time منذ ساعة Views 1801