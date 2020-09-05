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بالفيديو.. "المقبل" يحسم الجدل حول فقد مصاب كورونا حاستي الشم والتذوق للأبد

Time منذ 29 دقيقة
Views 1522
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بالفيديو.. "المقبل" يحسم الجدل حول فقد مصاب كورونا حاستي الشم والتذوق للأبد

علي القحطاني (صدى):
حسم الدكتور حسان المقبل طبيب الباطنة الجدل حول فقد مصاب كورونا حاستي الشم والتذوق للأبد، قائلا:" الأعراض تختلف من شخص لآخر فهناك مرضى فقدوا الحاستين لمدة أسبوع واحد فقط وآخرين شهر ".

وأضاف المقبل خلال حواره ببرنامج " يا هلا ":" بعض المرضى يستعيد حاسة التذوق قبل حاسة الشم والبعض الآخر يستعيد حاسة الشم قبل التذوق ".

وأوضح المقبل:" لو فقدت التذوق قبل حاسة الشم حاول تدربها على تذوق أشياء قوية الطعم ذات النكهات القوية مثل البصل والليمون بينما حاسة الشم حاول تدربها علي شم عطور قوية الرائحة ".

وتابع:" شخص رجعت ليه حاسة التذوق قبل الشم  لأنه يحب أكل المطاعم ومتعود على النكهات الغريبة بينما حاسة الشم ظلت شهر ونصف مفقودة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
مسافات
كل يعمل على شاكلته !!! مسكينة تعمل على ارضاء من وظفها حتى وان كانت على جبل من باطل وهي ممن يسمون يالماجورين وفي كل حواراتها تحاول اسكات من يختلف معها لكن هذا الليبي الشجاع جعلها في موقف يدعوا للشفقة !!
زائر
اقري سورة البقره والمعوذات علي بيتك ونفسك وشري بالملح المذاب وبالاذكار وتجنبي الناس----المثل يقول مداراة الناس نصف العقل لان الناس يوذون اذا حقدوا علي احد
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
نجاة محمد
احسن يجب ان يكون عفابة مغلظ

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