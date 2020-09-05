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فيديو تعنيف أب لنجله يثير الغضب ومركز «1919» يعلق

Time منذ 6 دقائق
Views 1188
فيديو تعنيف أب لنجله يثير الغضب ومركز «1919» يعلق

الرياض (صدى):
انتشر فيديو مروع يرصد تعنيف أب لنجله الصغير بتصرفات وحشية؛ أثارت الغضب.

ودشن المغردون وسم أنفذوا طفل الرياض المعنف؛ والذي تفاعل معه على الفور مركز 1919 التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال "المركز" منذ قليل: "إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء".

ولم تنشر صحيفة صدى الفيديو نظرًا لما يحتوي عليه من مشاهد عنف.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشافيه ويجمع له بين الأجر والعافية وجميع المرضى والمصابين..
واضح*** وصريح***
يعني كل زائر يدخل مملكة البحرين يجب أن يدعم خزينه الدوله بمبلغ 159$ أمريكي،
abdul
كثر مننا ينقاد لكل من رفع شعار الدين والجهاد. ولهذا تلاعبوا بنا الحكام الظلمة باسم الدين والشريعة .
abdul
عقب اشهر بيأجرون المضيفات كدليلات للسواح.
الراقي
اللي مايفهم في الكورة يعرف ان المحرر هلالي او ذيل اتحادي 😂😂

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فيديو تعنيف أب لنجله يثير الغضب ومركز «1919» يعلق
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