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يوسف التركي: المملكة تقدم دعم كبير للجامعات وتقودهم للتميز (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1453
يوسف التركي: المملكة تقدم دعم كبير للجامعات وتقودهم للتميز (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشفت تصنيف "تايمز" البريطاني للتعليم العالي، تصدر جامعتين سعوديتين العالم العربي في تصنيف أفضل الجامعات لعام 2021.

وقال يوسف التركي وكيل جامعة الملك عبدالعزيز لقناة " الإخبارية " : إن التصنيف هو تتويج لجهود الجامعة، حيث أن الدولة قدمت دعم كبير للجامعة لتحصل على هذا التصنيف.

وأضاف نحن نسعد بوجود الجامعات السعودية في التصنيف وفي هذه المكانة، نحرص على التميز وحل المشكلات الاجتماعية وكل هذا يقود إلى التميز.

ويذكر أن التصنيف الشهير اعتمد على 13 عنصراً أساسياً لقياس أداء الجامعات في 4 مجالات رئيسة، وهي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والتوقعات الدولية، وحلل التصنيف 90 مليون استشهاد ضمن 13 مليون منشور بحثي واستطلاعات رأي أجراها 22 ألف باحث حول العالم.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشافيه ويجمع له بين الأجر والعافية وجميع المرضى والمصابين..
واضح*** وصريح***
يعني كل زائر يدخل مملكة البحرين يجب أن يدعم خزينه الدوله بمبلغ 159$ أمريكي،
abdul
كثر مننا ينقاد لكل من رفع شعار الدين والجهاد. ولهذا تلاعبوا بنا الحكام الظلمة باسم الدين والشريعة .
abdul
عقب اشهر بيأجرون المضيفات كدليلات للسواح.
الراقي
اللي مايفهم في الكورة يعرف ان المحرر هلالي او ذيل اتحادي 😂😂

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