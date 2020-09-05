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حالات يفقد فيها العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي 

Time منذ ساعة
Views 1771
حالات يفقد فيها العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي 

الرياض (صدى):
أشارت مبادرة " إيجار " التابعة لوزارة الإسكان إلى  حالات يفقد فيها العقد السكني الموثق صفة السند التنفيذي.

وأبانت أن إضافة بنود جديدة على العقد السكني الموثق على شبكة " إيجار " تفقده صفته التنفيذية.

وكان برنامج إيجار وثق أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.

ويعكس هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة ثقة أطراف العملية الإيجارية " مؤجر، ومستأجر، ووسيط عقاري "،  واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم التي أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشافيه ويجمع له بين الأجر والعافية وجميع المرضى والمصابين..
واضح*** وصريح***
يعني كل زائر يدخل مملكة البحرين يجب أن يدعم خزينه الدوله بمبلغ 159$ أمريكي،
abdul
كثر مننا ينقاد لكل من رفع شعار الدين والجهاد. ولهذا تلاعبوا بنا الحكام الظلمة باسم الدين والشريعة .
abdul
عقب اشهر بيأجرون المضيفات كدليلات للسواح.
الراقي
اللي مايفهم في الكورة يعرف ان المحرر هلالي او ذيل اتحادي 😂😂

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