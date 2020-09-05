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مشروع مدينة نيوم يعلن وظائف خالية في عدة تخصصات

Time منذ ساعة
Views 1896
مشروع مدينة نيوم يعلن وظائف خالية في عدة تخصصات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وقالت إدارة المشروع إن العمل سيكون بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وجاءت الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التقنية الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي أول اللجان: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الصحة والسلامة: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

و التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشافيه ويجمع له بين الأجر والعافية وجميع المرضى والمصابين..
واضح*** وصريح***
يعني كل زائر يدخل مملكة البحرين يجب أن يدعم خزينه الدوله بمبلغ 159$ أمريكي،
abdul
كثر مننا ينقاد لكل من رفع شعار الدين والجهاد. ولهذا تلاعبوا بنا الحكام الظلمة باسم الدين والشريعة .
abdul
عقب اشهر بيأجرون المضيفات كدليلات للسواح.
الراقي
اللي مايفهم في الكورة يعرف ان المحرر هلالي او ذيل اتحادي 😂😂

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