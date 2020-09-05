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أخضر الشباب يخسر مواجهة كرواتيا برباعية (صور)

Time منذ ساعة
Views 1732
أخضر الشباب يخسر مواجهة كرواتيا برباعية (صور)

نواف السالم (صدى):
خسر المنتخب الوطني تحت 19 عامًا المواجهة التى جمعت بينه وبين منتخب كرواتيا، مساء اليوم السبت، ضمن افتتاحية مشاركة "الأخضر" في الدورة الدولية الودية بكرواتيا.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل منهما، وانتهى الشوط الثاني بإحراز الأخضر لثلاثة أهداف مقابل أربعة أهداف أحرازها منتخب كرواتيا.

يذكر أن الدورة الدولية الودية بكرواتيا تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشافيه ويجمع له بين الأجر والعافية وجميع المرضى والمصابين..
واضح*** وصريح***
يعني كل زائر يدخل مملكة البحرين يجب أن يدعم خزينه الدوله بمبلغ 159$ أمريكي،
abdul
كثر مننا ينقاد لكل من رفع شعار الدين والجهاد. ولهذا تلاعبوا بنا الحكام الظلمة باسم الدين والشريعة .
abdul
عقب اشهر بيأجرون المضيفات كدليلات للسواح.
الراقي
اللي مايفهم في الكورة يعرف ان المحرر هلالي او ذيل اتحادي 😂😂

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