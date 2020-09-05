أخضر الشباب يخسر مواجهة كرواتيا برباعية (صور)

نواف السالم (صدى):
خسر المنتخب الوطني تحت 19 عامًا المواجهة التى جمعت بينه وبين منتخب كرواتيا، مساء اليوم السبت، ضمن افتتاحية مشاركة "الأخضر" في الدورة الدولية الودية بكرواتيا.
وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل منهما، وانتهى الشوط الثاني بإحراز الأخضر لثلاثة أهداف مقابل أربعة أهداف أحرازها منتخب كرواتيا.
يذكر أن الدورة الدولية الودية بكرواتيا تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.