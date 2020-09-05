الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. كيف تلاعب البشير بالمشاعر الدينية لأتباع بعض الطرق الصوفية لدعم نظامه 

Time منذ 7 دقائق
Views 1245
شاهد.. كيف تلاعب البشير بالمشاعر الدينية لأتباع بعض الطرق الصوفية لدعم نظامه 

الخرطوم (صدى):
رصد مقطع  فيديو مشاهد حصرية تكشف كيف تلاعب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالمشاعر الدينية لأتباع بعض الطرق الصوفية وخداعهم لدعم نظامه وزيارة ضريح أحد مشايخهم لضمان أصواتهم الإنتخابية.

وأوضح الفيديو الذي بثته قناة العربية أنه في عام ١٩٩٥ والحرب تستعر في جنوب السودان بسط الإخوان بقوة الحديد والنار سلطتهم من خلال تنظيم انتخابات سورية جعلتهم يتصدرون المشهد السياسي، حيث ظهر البشير يردد :" هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه ".

ووفقا للمقطع فإن البشير بجانب تزوير عمليات الانتخابات ومصادرة حق الأحزاب الأخرى في المشاركة السياسية تظاهر  في بعض المواقف بانتمائه لتيارات دينية في المجتمع السوداني لكسب أصواتها من خلال الفعاليات السياسية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زمن العجائب ، المنكر صار معروفًا ، و المعروف صار منكرًا ، طيب يا المستشار انصح البنات الذين حولك بالستر و العفاف .هم أولى بالنصيحة .
( و من أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون ) يعني هذا المستشار جاب الذيب من ذيله ، صار هذا المتزوج مثل الأعزب يأكل المعلبات ، هذا نتيجة إخراج المراة من بيته ، أي واحد عاقل سيقول : تجلس في بيته و تعتني بزوجه و أولادها ، و الزوج الذي يصرف عليها
أبوخالد-أبها.
ليس بالضرورة ان تكون عدسة الكاميرا واضحة.. ولها بريق ولمعان ينعكس عليه الاشعه.. فيوجد كاميرات عدستها ليست متميزه كما نعرف عن عدسات الكاميرات.. بل يمكن ان تكون بنفس لون الغرفه الموجودة بها.. او المكان التي هي فيه.. وكمثال على ذلك.. كاميرات السيارات الخلفيه.. ليس لها عدسات واضحه كما نعرف لكننا نشاهد في الخلف.. وبالتحديد في الصدام الخلفي.. دائرة.. بنفس لون الصدام.. ولولا معرفتنا السابقه بانها كاميرات لما اتضح شيئ يدل عليها.
رائد
قبل سنة قدمت على وظيفة في مؤسسة تابعة للأغذية و كانت الشروط تنطبق علي إلا شيئ واحد وهو خبرة في سواقة رافعات التحميل (( حتى هذة خلو فيها خبرة ))
أليشير سيدعظيموف
السادة قسم القبول حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو اعطائي موعد إلى المكتبة المركزية

أخر الأخبار

شاهد.. كيف تلاعب البشير بالمشاعر الدينية لأتباع بعض الطرق الصوفية لدعم نظامه 
شاهد.. كيف تلاعب البشير بالمشاعر الدينية لأتباع بعض الطرق الصوفية لدعم نظامه 
Time منذ 7 دقائق Views 1245
الله يتمم على خير
الله يتمم على خير
Time منذ 12 دقيقة Views 211
من الماضي .. محمد سويد وفهد الهريفي يجريان مقابلات مع لاعبي المنتخب
من الماضي .. محمد سويد وفهد الهريفي يجريان مقابلات مع لاعبي المنتخب
Time منذ 12 دقيقة Views 198
هوس الاصابة بالكورونا
هوس الاصابة بالكورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 201
سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع «ضاحية الملك عبدالله» بجيزان
سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع «ضاحية الملك عبدالله» بجيزان
Time منذ 17 دقيقة Views 1397
العدل توضح مدى المسؤولية الواقعة على المُبلغ عن حالات الإيذاء (فيديو)
العدل توضح مدى المسؤولية الواقعة على المُبلغ عن حالات الإيذاء (فيديو)
Time منذ 20 دقيقة Views 1324
شاهد.. علاقة "رقصة الدحة" بالمعارك والأعراس في المملكة 
شاهد.. علاقة "رقصة الدحة" بالمعارك والأعراس في المملكة 
Time منذ 25 دقيقة Views 1380
أسباب رفض طلب "ترامب" بالنوم في قصر الملكة البريطانية
أسباب رفض طلب "ترامب" بالنوم في قصر الملكة البريطانية
Time منذ 36 دقيقة Views 1611
"أم نواف" توثق تعرض منزلها للسحر المرشوش (فيديو)
"أم نواف" توثق تعرض منزلها للسحر المرشوش (فيديو)
Time منذ 44 دقيقة Views 1966
قرار مفاجىء من النيابة العامة المصرية ضد "سيدة المحكمة" التي أهانت ضابطا
قرار مفاجىء من النيابة العامة المصرية ضد "سيدة المحكمة" التي أهانت ضابطا
Time منذ 48 دقيقة Views 961