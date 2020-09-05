شاهد.. كيف تلاعب البشير بالمشاعر الدينية لأتباع بعض الطرق الصوفية لدعم نظامه 

الخرطوم (صدى):
رصد مقطع فيديو مشاهد حصرية تكشف كيف تلاعب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالمشاعر الدينية لأتباع بعض الطرق الصوفية وخداعهم لدعم نظامه وزيارة ضريح أحد مشايخهم لضمان أصواتهم الإنتخابية.
وأوضح الفيديو الذي بثته قناة العربية أنه في عام ١٩٩٥ والحرب تستعر في جنوب السودان بسط الإخوان بقوة الحديد والنار سلطتهم من خلال تنظيم انتخابات سورية جعلتهم يتصدرون المشهد السياسي، حيث ظهر البشير يردد :" هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه ".
ووفقا للمقطع فإن البشير بجانب تزوير عمليات الانتخابات ومصادرة حق الأحزاب الأخرى في المشاركة السياسية تظاهر في بعض المواقف بانتمائه لتيارات دينية في المجتمع السوداني لكسب أصواتها من خلال الفعاليات السياسية.