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سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع «ضاحية الملك عبدالله» بجيزان

Time منذ 17 دقيقة
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سكني: اكتمال حجز 75% من مشروع «ضاحية الملك عبدالله» بجيزان

جيزان (صدى):
أعلن مشروع "ضاحية الملك عبدالله" ضمن مشاريع برنامج "سكني" في مدينة جيزان اكتمال حجز أكثر من 75% من الوحدات السكنية للمرحلة الاولى، داعياً الأسر الراغبة بالاستفادة من المشروع إلى زيارته والاطلاع على فلل العرض وحجز ما يلائمهم منها وفق إجراءات سهلة وميسّرة.

ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي، حيث يقع بمحاذاة طريق الملك عبدالعزيز شمال مدينة جيزان وعلى بعد 15 كم من جامعة جازان، و23 كم عن مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما يتميز بقربه من جميع المرافق، إذ يقع داخل النطاق العمراني بمسافة لا تتجاوز 16 كم عن المعهد الصناعي الثانوي وكلية طب الأسنان بجامعة جازان، وبمسافة لا تتجاوز الـ17 كم عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وبالقرب من مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة صرح التقنية - المطور الرئيس للمشروع - والرئيس التنفيذي لشركة ساطعة التعمير للتطوير والاستثمار العقاري - المسوق الحصري للمشروع - المهندس صلاح بن سالم الغامدي أن مشروع ضاحية الملك عبدالله هو أحد نتائج إستراتيجية وزارة الإسكان في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج "شراكات"، الذي يهدف إلى عمل شراكة حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات الأسرة السعودية بأسعار تنافسية مدعومة ومنفذة وفق مواصفات خاصة لضمان أعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن المشروع يمتد على مساحة أكثر من 4 ملايين م2، ويوفر 4170 (فيلا) متنوعة من 4 نماذج ذات مساحات ومواصفات عدة تتناسب مع مختلف الأذواق، وأسعار مناسبة تبدأ من 537ألف ريال، مع تقديم الضمانات كافة على جودة البناء بإشراف هندسي، كما يوفر المشروع جميع خدمات البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة من خدمات صحيّة وتعليمية وترفيهية وتجارية وغيرها، إلى جانب الحدائق والمسطّحات الخضراء في سبيل توفير جودة حياة متكاملة للمواطنين.

وكشف الغامدي عن أن تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع البالغ عددها 1236 (فيلا) خلال شهر يونيو من العام 2021، كما يجري العمل على فتح المراحل الأخرى من المشروع لتمكين مستفيدي الدعم السكني من أهالي منطقة جازان لحجز وحداتهم السكنية ضمن المشروع.

وتستمر الحجوزات الإلكترونية لمشروع "ضاحية الملك عبدالله" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق «سكني» أو على الرابط هنا

وذلك في إطار استمرار البرنامج في جهوده لتسهيل تملك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويشهد المشروع حالياً تسارعاً في حركة البناء بنسب إنجاز مُتقدمة ضمن مشروعين تحت الإنشاء يُنفذان في منطقة جازان، وتوفر نحو 5 آلاف وحدة متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، تحت إشراف ومتابعة برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، استمراراً لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري وخيارات سكنية تلائم احتياجات الأسر بالشراكة مع القطاع الخاص.

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أحدث التعليقات

زمن العجائب ، المنكر صار معروفًا ، و المعروف صار منكرًا ، طيب يا المستشار انصح البنات الذين حولك بالستر و العفاف .هم أولى بالنصيحة .
( و من أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون ) يعني هذا المستشار جاب الذيب من ذيله ، صار هذا المتزوج مثل الأعزب يأكل المعلبات ، هذا نتيجة إخراج المراة من بيته ، أي واحد عاقل سيقول : تجلس في بيته و تعتني بزوجه و أولادها ، و الزوج الذي يصرف عليها
أبوخالد-أبها.
ليس بالضرورة ان تكون عدسة الكاميرا واضحة.. ولها بريق ولمعان ينعكس عليه الاشعه.. فيوجد كاميرات عدستها ليست متميزه كما نعرف عن عدسات الكاميرات.. بل يمكن ان تكون بنفس لون الغرفه الموجودة بها.. او المكان التي هي فيه.. وكمثال على ذلك.. كاميرات السيارات الخلفيه.. ليس لها عدسات واضحه كما نعرف لكننا نشاهد في الخلف.. وبالتحديد في الصدام الخلفي.. دائرة.. بنفس لون الصدام.. ولولا معرفتنا السابقه بانها كاميرات لما اتضح شيئ يدل عليها.
رائد
قبل سنة قدمت على وظيفة في مؤسسة تابعة للأغذية و كانت الشروط تنطبق علي إلا شيئ واحد وهو خبرة في سواقة رافعات التحميل (( حتى هذة خلو فيها خبرة ))
أليشير سيدعظيموف
السادة قسم القبول حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو اعطائي موعد إلى المكتبة المركزية

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