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شاهد.. علاقة "رقصة الدحة" بالمعارك والأعراس في المملكة 

Time منذ 25 دقيقة
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شاهد.. علاقة "رقصة الدحة" بالمعارك والأعراس في المملكة 

عادل الحربي (صدى):
تعتبر لعبة الدحة من أنواع التراث الشعبي وتشتهر في شمال المملكة، حيث أن اللعبة كانت تمارس قديمًا قبل الحروب لإثارة الحماسة بين أفراد القبيلة وعند نهاية المعارك وكان يطلق عليها رقصة الحرب ولكن باتت تمارس في الأعراس والاحتفالات.

وتعتمد فكرة الدحة على اجتماع رجال القبيلة في صفٍ واحد ويغني الشاعر المتواجد في منتصف الصف قصيدته المغناة ويردد الأفراد ورائه بيت شعر متفق عليه سلفًا بين كل بيت شعر يلقيه الشاعر، وفي الوقت نفسه يقوم أحد الأفراد " الحاشي " بالرقص واللعب بالسيف أمامهم.

ويبدأ الأفراد في رقصة الدحة بعد الانتهاء من قصيدة الشعر من خلال إصدار أصوات يشبه هدير الإبل وزئير الأسود، وتكون خفيفة مع تصفيق متقطع ثم يزداد الصوت تدريجيا إلى أن يتوقفوا على صوت أحدهم في النهاية.

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أحدث التعليقات

( و من أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون ) يعني هذا المستشار جاب الذيب من ذيله ، صار هذا المتزوج مثل الأعزب يأكل المعلبات ، هذا نتيجة إخراج المراة من بيته ، أي واحد عاقل سيقول : تجلس في بيته و تعتني بزوجه و أولادها ، و الزوج الذي يصرف عليها
أبوخالد-أبها.
ليس بالضرورة ان تكون عدسة الكاميرا واضحة.. ولها بريق ولمعان ينعكس عليه الاشعه.. فيوجد كاميرات عدستها ليست متميزه كما نعرف عن عدسات الكاميرات.. بل يمكن ان تكون بنفس لون الغرفه الموجودة بها.. او المكان التي هي فيه.. وكمثال على ذلك.. كاميرات السيارات الخلفيه.. ليس لها عدسات واضحه كما نعرف لكننا نشاهد في الخلف.. وبالتحديد في الصدام الخلفي.. دائرة.. بنفس لون الصدام.. ولولا معرفتنا السابقه بانها كاميرات لما اتضح شيئ يدل عليها.
رائد
قبل سنة قدمت على وظيفة في مؤسسة تابعة للأغذية و كانت الشروط تنطبق علي إلا شيئ واحد وهو خبرة في سواقة رافعات التحميل (( حتى هذة خلو فيها خبرة ))
أليشير سيدعظيموف
السادة قسم القبول حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو اعطائي موعد إلى المكتبة المركزية
abdul
كلامها صحيح، بس قصّرت في النصح بالافضل، وهو ترك الخبز المصنوع من دقيق القمح بتاتا او الي اقل من ربع رغيف في الوجبة . وكذالك التخلص من المعكرونة واكل ارز دون ٧ ملاعق في اليوم. و استبدال ذالك بخبز مصنوع من طحين الدخن millet او طحين الطاف TEFF الذي يُصنع منه الخبز و الكسري الحبشي ، متوفّرين في دكاكين المملكة وعند مطاعم الاثيوبيين.

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