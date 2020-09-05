أسباب رفض طلب "ترامب" بالنوم في قصر الملكة البريطانية

واشنطن (صدى):
أكدت تقارير بريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتمكن من المكوث ليلة في قصر باكنغهام الملكي.
وذكرت التقارير إن الرئيس الأمريكي طلب المكوث ليلة في قصر باكنغهام، منزل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أثناء زيارته الرسمية للندن عام 2019، لكن تم رفض طلبه بسبب أعمال الصيانة للقصر.
وأضافت أن الملكة إليزابيث دعت ترامب لزيارة بريطانيا عام 2017، إلا أنه قام بالزيارة في صيف العام الماضي، وأصر على البقاء ليلة في قصر باكنغهام أسوة بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي قضى ليلة في القصر هو وزوجته ميشيل.
وأشارت إلى أن المشكلة في القصر أنه كان قيد التجديد، وقد تم إغلاق مناطق كاملة حتى أن بعض أفراد الأسرة المالكة قد تم نقلهم مؤقتا.