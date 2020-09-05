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الأمن العام يستعرض جرائم و عمليات توقيف مرتكبيها (فيديو)

Time منذ 53 دقيقة
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الأمن العام يستعرض جرائم و عمليات توقيف مرتكبيها (فيديو)

الرياض (صدى):
نجحت الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي في القبض على مطلوبين ومتهمين بارتكاب جرائم في عدة مدن بالمملكة.

وتمثلت في ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 مقيمين يقومون بتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها، في حين تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 مواطنين يقومون بسلب المركبات واستخدامها في قضايا جنائية ومرورية.

كما تمكنت من ضبط مواطن ومقيم من جنسية باكستانية يقومون بانتحال صفة رجلي أمن في القصيم.

وتم ضبط مواطن ومواطنة يقومان بـ8 جرائم تمثلت بنشل وسرقة النساء، مقيم من جنسية باكستانية يتخذ شقته السكنية مقرا لعيادة أسنان في الرياض.

في حين تم القبض على مواطن يقوم بارتكاب 50 حادثة سرقة لمركبات ومحلات المواد الغذائية وسرقة سائقي الأجرة.

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أحدث التعليقات

( و من أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون ) يعني هذا المستشار جاب الذيب من ذيله ، صار هذا المتزوج مثل الأعزب يأكل المعلبات ، هذا نتيجة إخراج المراة من بيته ، أي واحد عاقل سيقول : تجلس في بيته و تعتني بزوجه و أولادها ، و الزوج الذي يصرف عليها
أبوخالد-أبها.
ليس بالضرورة ان تكون عدسة الكاميرا واضحة.. ولها بريق ولمعان ينعكس عليه الاشعه.. فيوجد كاميرات عدستها ليست متميزه كما نعرف عن عدسات الكاميرات.. بل يمكن ان تكون بنفس لون الغرفه الموجودة بها.. او المكان التي هي فيه.. وكمثال على ذلك.. كاميرات السيارات الخلفيه.. ليس لها عدسات واضحه كما نعرف لكننا نشاهد في الخلف.. وبالتحديد في الصدام الخلفي.. دائرة.. بنفس لون الصدام.. ولولا معرفتنا السابقه بانها كاميرات لما اتضح شيئ يدل عليها.
رائد
قبل سنة قدمت على وظيفة في مؤسسة تابعة للأغذية و كانت الشروط تنطبق علي إلا شيئ واحد وهو خبرة في سواقة رافعات التحميل (( حتى هذة خلو فيها خبرة ))
أليشير سيدعظيموف
السادة قسم القبول حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو اعطائي موعد إلى المكتبة المركزية
abdul
كلامها صحيح، بس قصّرت في النصح بالافضل، وهو ترك الخبز المصنوع من دقيق القمح بتاتا او الي اقل من ربع رغيف في الوجبة . وكذالك التخلص من المعكرونة واكل ارز دون ٧ ملاعق في اليوم. و استبدال ذالك بخبز مصنوع من طحين الدخن millet او طحين الطاف TEFF الذي يُصنع منه الخبز و الكسري الحبشي ، متوفّرين في دكاكين المملكة وعند مطاعم الاثيوبيين.

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