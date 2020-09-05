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بالفيديو.. سيدات يقدن رافعات التحميل في أول مصنع نسائي للتمور بالأحساء

Time منذ 7 دقائق
Views 1240
بالفيديو.. سيدات يقدن رافعات التحميل في أول مصنع نسائي للتمور بالأحساء

الأحساء (صدى):
نجحت أكثر من 100 مواطنة في اثبات جدارتهن في العمل بمجالات متعددة في أول مصنع نسائي للتمور في منطقة الأحساء.

وعملت فتيات وسيدات في مجال الصناعة التحويلية للتمور والفرز والتعبئة والتنظيف والتعقيم، كما عمل بعضهن في قيادة رافعات التحميل.

وروت إحدى المواطنات في المصنع تجربتها في القيادة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع يوما انها ستنجح في هذا الأمر.

ولفتت، في حديث بقناة العربية، أنها تعمل على نقل التمور سواء للفرز أو للتعبئة، فيما ذكر أحد المسؤولين بالمصنع أن السيدات تلقوا تدريبات مكثفة لإتقان مثل هذه الأعمال داخل المصنع.

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أحدث التعليقات

abdul
نعم، بعدما تدفع ٦٠٠ ريال عدًّا ونقدًا قبل ما تغادر تراب المملكة، هذا غير تكاليف الاسطابلات والحشيش والتبن وقيمة التلقيح وغيرها من المصروفات. انها بزنسةٌ مربحةٌ . حتي لو تفشي الكورونا من جديد ما اظن راح يوقفون السفر مرة اخري.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههه😊 والله صدى تضحك الحين من بطل الدوري الآسترضائي🤔😜
متفرج
يقول للحكم ويش أتفقنا عليه ما ينفع التعادل لن تشوف ولا هلله والحكم يقول حاولت لكن الأتحادين عرفو إني أتربص بهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله ..
Z
مصدرك لو تكرمت؟؟

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