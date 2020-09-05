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بالفيديو.. مستشار أسري يروي قصة مؤثرة عن التنازلات الضارة في الزواج 

Time منذ 22 دقيقة
Views 1525
بالفيديو.. مستشار أسري يروي قصة مؤثرة عن التنازلات الضارة في الزواج 

علي القحطاني (صدى):
روى الدكتور شجاع القحطاني استشاري اجتماعي وأسري قصة مؤثرة عن التنازلات الضارة في الزواج.

وقال القحطاني خلال حواره عبر برنامج " سيدتي ":" سيدة مطلقة منذ ٣٠ عاما تزوجت من زميل لها بالعمل كان متزوجا وعنده أبناء قال لها أريد أتزوجك كزوجة ثانية واشترط عليها شرطين وهما أن يكون الزواج سري وألا تنجب فوافقت وتم الزواج ".

وأضاف القحطاني:" بعد سنتين من الزواج أرسل لها رسالة عبر الإيميل عن انتهاء العلاقة وأنه سيطلقها بعد حدوث مشاكل مع زوجته الأولى عندما علمت بزواجه "، لافتا إلى أن تنازلها عن إعلان الزواج والإنجاب كان دافعا لطلاقها بسهولة ".

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أحدث التعليقات

abdul
نعم، بعدما تدفع ٦٠٠ ريال عدًّا ونقدًا قبل ما تغادر تراب المملكة، هذا غير تكاليف الاسطابلات والحشيش والتبن وقيمة التلقيح وغيرها من المصروفات. انها بزنسةٌ مربحةٌ . حتي لو تفشي الكورونا من جديد ما اظن راح يوقفون السفر مرة اخري.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههه😊 والله صدى تضحك الحين من بطل الدوري الآسترضائي🤔😜
متفرج
يقول للحكم ويش أتفقنا عليه ما ينفع التعادل لن تشوف ولا هلله والحكم يقول حاولت لكن الأتحادين عرفو إني أتربص بهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله ..
Z
مصدرك لو تكرمت؟؟

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