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ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الخبراء

Time منذ 50 دقيقة
Views 1450
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الخبراء

القصيم (صدى):
نجح مرور منطقة القصيم، اليوم السبت، في ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في الخبراء.

وأكدت المرور أنه سيتم إحالة المتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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أحدث التعليقات

abdul
نعم، بعدما تدفع ٦٠٠ ريال عدًّا ونقدًا قبل ما تغادر تراب المملكة، هذا غير تكاليف الاسطابلات والحشيش والتبن وقيمة التلقيح وغيرها من المصروفات. انها بزنسةٌ مربحةٌ . حتي لو تفشي الكورونا من جديد ما اظن راح يوقفون السفر مرة اخري.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههه😊 والله صدى تضحك الحين من بطل الدوري الآسترضائي🤔😜
متفرج
يقول للحكم ويش أتفقنا عليه ما ينفع التعادل لن تشوف ولا هلله والحكم يقول حاولت لكن الأتحادين عرفو إني أتربص بهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله ..
Z
مصدرك لو تكرمت؟؟

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