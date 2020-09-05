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المدينة المنورة.. إرث إسلامي يفوح بعبق النبوة
منذ ساعة
313
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أحدث التعليقات
abdul
نعم، بعدما تدفع ٦٠٠ ريال عدًّا ونقدًا قبل ما تغادر تراب المملكة، هذا غير تكاليف الاسطابلات والحشيش والتبن وقيمة التلقيح وغيرها من المصروفات. انها بزنسةٌ مربحةٌ . حتي لو تفشي الكورونا من جديد ما اظن راح يوقفون السفر مرة اخري.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههه😊 والله صدى تضحك الحين من بطل الدوري الآسترضائي🤔😜
متفرج
يقول للحكم ويش أتفقنا عليه ما ينفع التعادل لن تشوف ولا هلله والحكم يقول حاولت لكن الأتحادين عرفو إني أتربص بهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله ..
Z
مصدرك لو تكرمت؟؟
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