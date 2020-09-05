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بالفيديو.. الطويرقي يوضح سبب عزوف الشباب عن الزواج 

Time منذ ساعة
Views 1778
بالفيديو.. الطويرقي يوضح سبب عزوف الشباب عن الزواج 

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي عن سبب عزوف الشباب عن الزواج وعلاقته بالمرض النفسي.

قال الطويرقي خلال حواره في برنامج " سيدتي " إن الخوف من تحمل المسؤولية أحد الأسباب التي تجعل معظم الشباب يعزفون عن فكرة الارتباط وتكوين أسرة.

وأضاف الطويرقي:" الشخص ما يبغى تحمل مسئولية  الصرف وتكوين دخل وغيره "، لافتا إلى أعلى نسبة طلاق في أوروبا وكندا تكون في ثاني سنة من الزواج  بسبب الضغط المادي.

وتعد الحالة الاقتصادية من أهم الأسباب التي تدفع الشباب للعزوف عن الزواج، وذلك بسبب ما يتطلبه الزواج من تكاليف ونفقات مرتفعة ، قد لا يستطيع الشاب توفيرها، ومنها المهر، وتجهيز منزل الزوجية، وإقامة حفل الزفاف.

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أحدث التعليقات

abdul
نعم، بعدما تدفع ٦٠٠ ريال عدًّا ونقدًا قبل ما تغادر تراب المملكة، هذا غير تكاليف الاسطابلات والحشيش والتبن وقيمة التلقيح وغيرها من المصروفات. انها بزنسةٌ مربحةٌ . حتي لو تفشي الكورونا من جديد ما اظن راح يوقفون السفر مرة اخري.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههههه😊 والله صدى تضحك الحين من بطل الدوري الآسترضائي🤔😜
متفرج
يقول للحكم ويش أتفقنا عليه ما ينفع التعادل لن تشوف ولا هلله والحكم يقول حاولت لكن الأتحادين عرفو إني أتربص بهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. وفقك الله ..
Z
مصدرك لو تكرمت؟؟

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