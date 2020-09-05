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بالفيديو.. " الشريف " يوضح علامات تساعد الآباء على اكتشاف تعاطي الأبناء للمخدرات

Time منذ 38 دقيقة
Views 1593
بالفيديو.. " الشريف " يوضح علامات تساعد الآباء على اكتشاف تعاطي الأبناء للمخدرات

عادل الحربي (صدى):
تحدث الخبير الدولي بالأمم المتحدة وعضو الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات، عبد الإله الشريف، عن علامات تساعد الآباء على اكتشاف تعاطي الأبناء للمخدرات.

وأشار الشريف خلال حواره في برنامج " في أسبوع " إلى العلامات المتعلقة بالمتعاطي نفسه، ومنها تغير المزاج والعدوانية والبقاء خارج البيت لأوقات متأخرة وضعف التحصيل الدراسي، الشك في أخواته وأصدقائه، الهلاوس السمعية والبصرية.

ولفت الشريف إلى بعض العلامات التي يمكن ملاحظتها في سيارة المتعاطي، أبرزها الملاعق المحروقة أو ورق لف السجائر وغيرها، داعيا إلى الإسراع في التعامل مع الحالة واستشارة المراكز المتخصصة في علاج الإدمان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم ..
ابو جواد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولًا بادره جميله يشكر عليها المعلم ثانيا ماله داعي التصوير الواحد إذا عمل شي يخلي اجره عند الله حتى لا يدخل في الرياء
زعيم اااسيا
هذا نادي ومنسوبي اثاروا ضجيج بين شارع الرياضي أن الهلال مستفيد من التحكيم لكن سقط غطاء التدليس والكذب الحمد لله الهلال حقق الدوري قبل اكتمال مخططاتهم خارج الملعب حتى الاتحاد وهو في اسوء حالته جلدهم كيف لو استرجع ربع مستواه راح تشوف رباعيه الهلال تتكرر

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