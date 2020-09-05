العمري: نجامل " التجار " منذ سنوات في قطاع دعمته الدولة بأكثر من 5 تريليون " فيديو " 

الرياض (صدى):
تحدث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالحميد_العمري عن نفوذ " تجار " القطاع الخاص، قائلا:" صوتهم أعلى من الأنظمة ".
وفتح العمري النار على رجال القطاع الخاص، قائلا:" لنا سنوات طويلة ونحن نجامل " التجار " في قطاع دعمته الدولة من 1990-2016 بأكثر من 5.5 تريليون ريال من خلال المناقصات والكهرباء والبنزين ومشاريع الدولة والدعم من التميز في المناقصات والقروض الحسنة من صناديق الدولة.
وأوضح العمري خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" كلمة " رجال أعمال " لا تنطبق على 1 من المليون من الموجودين عندنا "، لافتا:" القوة والحزم في فرض سياسات التوطين ما تاخذ فيها رأي تاجر ".
وأشار العمري:" الرد اللي يجينا من التجار إذا قلنا وظفوا السعودي يأتي من أناس أحسن واحد فيهم شهادته " ثالث ثانوي ليلي " يتفلسف "، موضحا:" إذا طلع السعودي للوظائف القيادية يصير قلبه على بلده أحسن مليون مرة من الوافد ".