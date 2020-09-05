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العمري: نجامل " التجار " منذ سنوات في قطاع دعمته الدولة بأكثر من 5 تريليون " فيديو " 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1485
العمري: نجامل " التجار " منذ سنوات في قطاع دعمته الدولة بأكثر من 5 تريليون " فيديو " 

الرياض (صدى):
تحدث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالحميد_العمري عن نفوذ " تجار " القطاع الخاص، قائلا:" صوتهم أعلى من الأنظمة ".

وفتح العمري النار على  رجال القطاع الخاص، قائلا:" لنا سنوات طويلة ونحن نجامل " التجار " في قطاع دعمته الدولة من 1990-2016 بأكثر من 5.5 تريليون ريال من خلال المناقصات والكهرباء والبنزين ومشاريع الدولة والدعم من التميز في المناقصات والقروض الحسنة من صناديق الدولة.

وأوضح العمري خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":"  كلمة " رجال أعمال " لا تنطبق على 1 من المليون من الموجودين عندنا "، لافتا:" القوة والحزم في فرض سياسات التوطين ما تاخذ فيها رأي تاجر ".

وأشار العمري:" الرد اللي يجينا من التجار إذا قلنا وظفوا السعودي يأتي من أناس أحسن واحد فيهم شهادته " ثالث ثانوي ليلي " يتفلسف "، موضحا:" إذا طلع السعودي للوظائف القيادية يصير قلبه على بلده أحسن مليون مرة من الوافد ".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشافيه ويجمع له بين الأجر والعافية وجميع المرضى والمصابين..
واضح*** وصريح***
يعني كل زائر يدخل مملكة البحرين يجب أن يدعم خزينه الدوله بمبلغ 159$ أمريكي،
abdul
كثر مننا ينقاد لكل من رفع شعار الدين والجهاد. ولهذا تلاعبوا بنا الحكام الظلمة باسم الدين والشريعة .
abdul
عقب اشهر بيأجرون المضيفات كدليلات للسواح.
الراقي
اللي مايفهم في الكورة يعرف ان المحرر هلالي او ذيل اتحادي 😂😂

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