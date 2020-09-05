شاهد.. لقطة مثيرة للجدل لنقاش جانبي بين حكم مباراة الاتحاد و "الحلافي"

ماجد محمد (صدى):
أثار مقطع فيديو متداول للمشرف العام لنادي النصر الحلافي، جدلًا بعد ظهوره بجانب حكم مباراة الاتحاد وفريقه أمس.
وعلق الناقد الرياضي عدنا جستنيه على الفيديو عبر حسابه على "تويتر": " لا تعليييييييق،اترك التعليق لمن يهمهم الامر بألاتحاد السعودي لكرة القدم ولرئيس لجنة الحكام".
وتابع في تغريدة أخرى : "أا صحفي وطار النوم من عيوني بعدما شفت يلي شفته اثناء وبعد نهايةالمباراة ماذاعن المشجع الاتحادي"البسيط"؟ كيف ستكون حالته النفسية بعديلي "شفتو وشافه"؟".
واستكمل: "حاجة تطيرالنوم من العين حتى الاربعاء المقبل،والخوف من اسناد مهمة قيادة المباراةلحكم شبيه لحكم وفار"ماشافش حاجة".
ورصد الفيديو حوار جانبي مثير للجدل ظهر فيه الحلافي مع حكم المباراة في نقاش على جانب المباراة وظهر الحلافي من خلاله وهو يمسك بهاتفه الجوال مما أثار العديد من الشكوك والتساؤلات.
وانتهت مباراة النصر والاتحاد أمس بالتعادل الإيجابيي 1-1 في مباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية والتدخلات العنيفة من جانب لاعبي النصر اتجاه الاتخاد.