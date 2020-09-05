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«الصحة»: تسجيل 791 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 53 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 791 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (791) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (319932) حالة، من بينها (20041) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1470) حالة حرجة، كما سجلت (779) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (295842) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (791) حالة منها 44% إناث، 56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (4049) حالة، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة يرحمهم الله جميعاً، لافتةً النظر إلى إجراء (50010) فحوصات مخبرية جديدة .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

ابو هلال
ما عندك سالفة وكلام فاضي بدون طعمة
Alaa k s b
بصراحة اتمنالك التوفيق لاعب مبدع ولكن حظك جيت مع ناس من جنبها
Alaa k s b
الدغيثر دايما غير محترم وخصوصا لمن يطلع مع المقدمة هذه وليست المرة الأولى احترم شيبك
بنت السعوديه
قبل ارد اقول لabdul جعل زوجتك ترقص في الشارع وانت عاجز تردها ،ثانيا اقول للعريس لعله خير ربي بيعوضك اللي أحسن منها .
الملل5
يوم القيامه الموعد السؤال والحساب ومنها عن مالك فيما كسبته وفيما انفقته ولا تقول مالي وانا حر فيه لانه لو هو مالك وانت حر فيه لما كان هنالك سؤال وحساب وعقاب

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