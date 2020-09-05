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وزير التعليم يوجه بتكريم المعلم الذي جاب جبال جازان لتدريب الطلاب على منصة "مدرستي"

Time منذ 59 دقيقة
Views 1686
وزير التعليم يوجه بتكريم المعلم الذي جاب جبال جازان لتدريب الطلاب على منصة "مدرستي"

جازان (صدى):
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مدير تعليم منطقة جازان بتكريم المعلم الذي سلطت " صدى " الضوء عليه أثناء زيارته عدد من الطلاب بالمناطق الجبلية لتعليمهم كيفية الدخول على منصة " مدرستي " والتعامل معها .

جاء ذلك تفاعلاً مع المعلم كقدوة يُحتذى بها في الحرص على تعليم الطلاب والإهتمام بدروسهم في تلك المرحلة الدراسية الإستثنائية .

وكانت " صدى " قد نشرت صور المعلم الذي تخطى وعورة الجبال وجلس مع الطلاب الصغار بصدر رحب يشرح لهم كيفية التعامل مع المنصة وتلقي الواجبات .

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أحدث التعليقات

ابو هلال
ما عندك سالفة وكلام فاضي بدون طعمة
Alaa k s b
بصراحة اتمنالك التوفيق لاعب مبدع ولكن حظك جيت مع ناس من جنبها
Alaa k s b
الدغيثر دايما غير محترم وخصوصا لمن يطلع مع المقدمة هذه وليست المرة الأولى احترم شيبك
بنت السعوديه
قبل ارد اقول لabdul جعل زوجتك ترقص في الشارع وانت عاجز تردها ،ثانيا اقول للعريس لعله خير ربي بيعوضك اللي أحسن منها .
الملل5
يوم القيامه الموعد السؤال والحساب ومنها عن مالك فيما كسبته وفيما انفقته ولا تقول مالي وانا حر فيه لانه لو هو مالك وانت حر فيه لما كان هنالك سؤال وحساب وعقاب

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