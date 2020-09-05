الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
صورة قديمة للمسجد النبوي الشريف قبل 37 عاما
منذ 55 دقيقة
1620
المدينة المنورة (صدى):
وثقت صورة قديمة المسجد النبوي قبل 37 عاما، حيث التُقطت الصورة عام 1405هـ.
ويظهر في أسفل الصورة بقيع الغرقد، وهي مقبرة أهل المدينة من العهد النبوي حتى يومنا هذا.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ...
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ياالامير ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الافلاك ومدبرها بحكمته ...
abdul
يعني تزوجين وسافرين وأنجبين اطفالا ثم ملّين من العيش في سورية ، فعادين الي و.م.أ. بعد ايام سنسمع ان صفقة عملت مع احدي دور النشر بمليون دولار لتكتب قصتها مع جماعة الدواعشة.
حسين عبدالله الدوسري
اعتقد من تقود السياره امراءة وهي التي اصطدمت بالسيارة الوقفه،، والضاهر اصطدمت بها صدفه، وغشامه نسائيه،، تأكدوا يااصحاب المقاطع ولا ترموا الناس جزافا،،
أخر الأخبار
المدينة المنورة.. إرث إسلامي يفوح بعبق النبوة
منذ 14 دقيقة
269
كيفية تسجيل أبناء المواطنين بالخارج في تطبيق توكلنا
منذ 17 دقيقة
1288
اكتشاف أعراض غير شائعة تدل على إصابة الأطفال بكورونا
منذ 25 دقيقة
1247
نادي تركي وراء أزمة "بلايلي" مع الأهلي
منذ 28 دقيقة
1464
الشمس تظهر بلا بقع للمرة الأولى منذ سنوات في جدة
منذ 35 دقيقة
1535
"بوجبا" رهن إشارة للعودة لليوفنتوس
منذ 39 دقيقة
1283
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف كلمات أغنية عاطفية جديدة "العناق الأخير"
منذ 42 دقيقة
1549
وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس في شركة سيمنز
منذ 48 دقيقة
1412
تأثير خطير لحمل الجوال في الجيب على الخصوبة
منذ 49 دقيقة
1141
شاهد.. سيارة تدهس حشدا من المتظاهرين
منذ 51 دقيقة
359