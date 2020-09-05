محاولات هلالية لضم لاعب من الزمالك

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن محاولات يجريها نادي الهلال لضم اللاعب التونسي فرجاني ساسي الذى يلعب حالياً في نادي الزمالك المصري.
وأكدت التقارير أن اللاعب لم يتوصل لاتفاق مع ناديه الرسمي لتجديد العقد الذى سينتهي في يونيو 2021، الأمر الذى دفع بالهلال للتواصل مع اللاعب ومحاولة إقناعه بالتعاقد معه.
ومن جهة أخرى، تنبأت تقارير أخرى بقرب انتقال اللاعب البرازيلي روجر غويديس، لاعب شاندونج الصيني، إلى صفوف الهلال.
ودعمت تلك التوقعات قيام اللاعب بمتابعة الحساب الخاص بالنادي على موقع إنستجرام، الأمر الذى دفع بالبعض للتنبؤ بنجاح الهلال في التفاوض مع اللاعب.