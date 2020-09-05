سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من إعصار "هايشين" المدمر

الرياض (صدى):
حذرت سفارة المملكة في طوكيو المواطنين المتواجدين هناك من إعصار هايشين الذي يضرب اليابان غداً .
وأهابت السفارة بضرورة إتباع الجميع تعليمات السلطات المحلية نظراً لخطورة الإعصار وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة .
كما دعت للإتصال بالأرقام التالية عند حدوث أي طارئ : 09055833862- 0335895242
ونبهت السفارة بإتباع تعليمات الأعاصير ، كمتابعة الأخبار من المصادر الرسمية ، وتحديد أقرب ملجأ طوارئ لمكان تواجدك ، وتأمين كمية من المياه تحسباً لإنقطاعها ، والإبتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الكهرباء ، وغيرها من التعليمات الهامة وفقاً للبيان المرفق .