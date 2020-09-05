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سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من إعصار "هايشين" المدمر

Time منذ ساعة
Views 1472
سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من إعصار "هايشين" المدمر

الرياض (صدى):
حذرت سفارة المملكة في طوكيو المواطنين المتواجدين هناك من إعصار هايشين الذي يضرب اليابان غداً .

وأهابت السفارة بضرورة إتباع الجميع تعليمات السلطات المحلية نظراً لخطورة الإعصار وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة .

كما دعت للإتصال بالأرقام التالية عند حدوث أي طارئ : 09055833862- 0335895242

ونبهت السفارة بإتباع تعليمات الأعاصير ، كمتابعة الأخبار من المصادر الرسمية ، وتحديد أقرب ملجأ طوارئ لمكان تواجدك ، وتأمين كمية من المياه تحسباً لإنقطاعها ، والإبتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الكهرباء ، وغيرها من التعليمات الهامة وفقاً للبيان المرفق .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ...
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ياالامير ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الافلاك ومدبرها بحكمته ...
abdul
يعني تزوجين وسافرين وأنجبين اطفالا ثم ملّين من العيش في سورية ، فعادين الي و.م.أ. بعد ايام سنسمع ان صفقة عملت مع احدي دور النشر بمليون دولار لتكتب قصتها مع جماعة الدواعشة.
حسين عبدالله الدوسري
اعتقد من تقود السياره امراءة وهي التي اصطدمت بالسيارة الوقفه،، والضاهر اصطدمت بها صدفه، وغشامه نسائيه،، تأكدوا يااصحاب المقاطع ولا ترموا الناس جزافا،،

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