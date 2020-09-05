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بالفيديو.. سبب تسمية محافظة الأفلاج بهذا الاسم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. سبب تسمية محافظة الأفلاج بهذا الاسم

الأفلاج  (صدى):
كشف رئيس رابطة الأفلاج الخضراء، محمد الحبشان، اليوم السبت، سبب تسمية محافظة الأفلاج بهذا الاسم؛ حيث جاءت على اسم القنوات المائية التي تروي النخيل المنتشر بالمحافظة.

وأوضح رئيس الرابطة، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية"، أن الأفلاج عرفت تاريخيًا بأنها بلد النخيل والتمور؛ بينما المزارعين شقوا طرقًا مائية وقنوات مائية تمتد لعشرات الكيلو مترات تسمى "الأفلاج" .

وأشار إلى أنهم حاولوا إقامة مهرجان للتمور في الأفلاج هذا العام، ولكن ظروف الجائحة ومنع التجمعات حالت دون إتمام الأمر، ولكن في العام المقبل سيكون هناك مهرجان منظم جدا وبه أجود أنواع التمور.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ...
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ياالامير ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الافلاك ومدبرها بحكمته ...
abdul
يعني تزوجين وسافرين وأنجبين اطفالا ثم ملّين من العيش في سورية ، فعادين الي و.م.أ. بعد ايام سنسمع ان صفقة عملت مع احدي دور النشر بمليون دولار لتكتب قصتها مع جماعة الدواعشة.
حسين عبدالله الدوسري
اعتقد من تقود السياره امراءة وهي التي اصطدمت بالسيارة الوقفه،، والضاهر اصطدمت بها صدفه، وغشامه نسائيه،، تأكدوا يااصحاب المقاطع ولا ترموا الناس جزافا،،

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