"دمسكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الدواء للخدمات الطبية " دمسكو " باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من المواطنين للعمل في الرياض والدمام ومدينة سدير الصناعية ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي سلسلة التوريد " للرجال ، مدينة سدير الصناعية " ويشترط :
- بكالوريوس في تخصص ذا صلة .
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في سلاسل التوريد منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المخزون .
التقديم : هنا
2- أخصائي علاقات عامة " للجنسين " الدمام ، ويُشترط :
- بكالوريوس " علاقات عامة أو تسويق " .
- خبرة لا تقل عن عامين .
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية " تحدث وكتابة " .
التقديم : هنا
3- مراقب جودة " للرجال " بالرياض ، ويشترط :
- درجة البكالوريوس في الصيدلة .
- يُفضل الماجيستير في تخصص " إدارة الجودة ، وسلسلة التوريد " .
- خبرة لا تقل عن عامين في مجال ذا صلة .
التقديم : هنا
وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم السبت 5 / 9 / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب .