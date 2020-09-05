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"دمسكو" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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"دمسكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الدواء للخدمات الطبية " دمسكو " باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من المواطنين للعمل في الرياض والدمام ومدينة سدير الصناعية ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي سلسلة التوريد " للرجال ، مدينة سدير الصناعية " ويشترط :

- بكالوريوس في تخصص ذا صلة .

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في سلاسل التوريد منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المخزون .

التقديم : هنا

2- أخصائي علاقات عامة " للجنسين " الدمام ، ويُشترط :

- بكالوريوس " علاقات عامة أو تسويق " .

- خبرة لا تقل عن عامين .

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية " تحدث وكتابة " .

التقديم : هنا 

3- مراقب جودة " للرجال " بالرياض ، ويشترط :

- درجة البكالوريوس في الصيدلة .

- يُفضل الماجيستير في تخصص " إدارة الجودة ، وسلسلة التوريد " .

- خبرة لا تقل عن عامين في مجال ذا صلة .

التقديم : هنا

وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم السبت 5 / 9 / 2020 م ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ...
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ياالامير ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الافلاك ومدبرها بحكمته ...
abdul
يعني تزوجين وسافرين وأنجبين اطفالا ثم ملّين من العيش في سورية ، فعادين الي و.م.أ. بعد ايام سنسمع ان صفقة عملت مع احدي دور النشر بمليون دولار لتكتب قصتها مع جماعة الدواعشة.
حسين عبدالله الدوسري
اعتقد من تقود السياره امراءة وهي التي اصطدمت بالسيارة الوقفه،، والضاهر اصطدمت بها صدفه، وغشامه نسائيه،، تأكدوا يااصحاب المقاطع ولا ترموا الناس جزافا،،

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