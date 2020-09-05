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كيفية تسجيل أبناء المواطنين بالخارج في تطبيق توكلنا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1280
كيفية تسجيل أبناء المواطنين بالخارج في تطبيق توكلنا

الرياض (صدى):
كشف تطبيق توكلنا، اليوم السبت، عن خطوات عملية تسجيل الأبناء في تطبيق توكلنا للحصول على بيانات الدخول إلى منصة مدرستي.

وتتمثل تلك الخطوات في: تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر؛ ثم انقر على أيقونة ( حسابي )، وانقر على أيقونة (الأفراد و المكفولين)، وأخيرًا اختر إضافة الأبناء.

وفي السياق نفسه، تعد طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر: تحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، والدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي، وبعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

وبعد ذلك: اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له؛ ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم؛ فيما سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ...
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ياالامير ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الافلاك ومدبرها بحكمته ...
abdul
يعني تزوجين وسافرين وأنجبين اطفالا ثم ملّين من العيش في سورية ، فعادين الي و.م.أ. بعد ايام سنسمع ان صفقة عملت مع احدي دور النشر بمليون دولار لتكتب قصتها مع جماعة الدواعشة.
حسين عبدالله الدوسري
اعتقد من تقود السياره امراءة وهي التي اصطدمت بالسيارة الوقفه،، والضاهر اصطدمت بها صدفه، وغشامه نسائيه،، تأكدوا يااصحاب المقاطع ولا ترموا الناس جزافا،،

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