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هاربة من داعش تكشف مأساتها مع زوجها الداعشي وكيف هربت من الجحيم

Time منذ 42 دقيقة
Views 1834
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هاربة من داعش تكشف مأساتها مع زوجها الداعشي وكيف هربت من الجحيم

وكالات (صدى):
كشفت زوجة الإرهابي لداشي " جون " الذي ذبح ضحايه في بعض مقاطع الفيديو تفايل مثيرة حول بداية علاقتهما وكيف خدعها للعيش في معقل الإرهاب بسوريا .

وقالت تانيا غوايا في تصريحات لها أنها ولدت في لندن عام 1983 م لأسرة بنجلاديشية وعاشت في أجواء تدعو للخلافة والتعصب وبعض الفتاوى المتشددة .

وأضافت أنها شاركت في المسيرة المناهضة لحرب العراق عام 2003 ، وفيها أعطاها شخص ورقة عليها اسم موقع مواعدة إسلامي ، وعتدما ذهبت تعرفت هناك على جون جورجلاس الإرهابي الخطير .

وأضافت أنها سافرت معه إلى نركيا ومصر لكنه لم يتحمل تكاليف العيش في تركيا فعزم على السفر في سوريا لكنها رفضت فأخبرها أنهما سيعيشون في مدينة أنطاكيا لكنها وجدت نفسها على الحدود السورية .

ووصفت صعوبة العيش هناك وكيف عانت من سوء التغذية هي وأطفالها والخوف والحياة البدائية الصعبة فضلاً ن أجواء الإرهاب والسيطرة حتى قررت الإتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي وعادت إلى الولايات المتحدة مع أطفالها .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
هيفا فنانة محترمة ما تقول هذه الالفاظ
نجاة محمد
الجيران هم المزعجون جالس يبني كيف يكون صامت
ابو محمد 😎 ✍️
لا تعليق ...
زعيم اااسيا
الفقراوي الي يطالب محاسبة جستنيه وكلام خطير طيب اذا الكابتن سويكت غرد واتهم وان الاخطاء غير تقديريه بل ترصد الانضباط اخرت قرارها حتى يتفرغ لدوري بعد مافقدوا فرصتهم بالدوري عاقبوا 10الف ريال ومدرب الهلال 20الف وايقاف مبارتين كانت هناك خطه لتحويل الدوري للنصر لكن قوة الهلال فالملعب افشلت خطتهم
نجاة محمد
يارب ماتبحر يعني السفينة سعودية ليش ما يكون المطربين من الخليج مو ناقصين دا المتصابي وصوتة مو زي اول

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