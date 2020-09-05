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لاجامي وعلي الحسن في طريقهما للانضمام لصفوف النصر

Time منذ 29 دقيقة
Views 1486
لاجامي وعلي الحسن في طريقهما للانضمام لصفوف النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي النصر خاطبت نظيرتها في الفتح للحصول على لاعبي الفريق علي لاجامي وعلي الحسن.

ووافقت إدارة الفتح على طلب النصر، مشترطة الانتظار لحين حسم موقف الفريق في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما الداعم الأكبر للنصر الأمير خالد بن فهد هو من سيتكفل بإتمام الصفقتين للنادي العاصمي.

وكانت إدارتا النصر وأتلانتا يونايتد، قد أنهتا الاتفاق على انتقال اللاعب بيتي مارتينيز لصالح النصر نظير مبلغ 18 مليون دولار؛ حيث يسافر اللاعب للرياض الأسبوع الحالي حال الاتفاق على مدة التعاقد ان كانت ثلاثة مواسم او أربعة.

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أحدث التعليقات

ابوسيف
لأحول ولآ قوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
كوكو لولو
القانون يحمي المعلم ولاكن مايحمي الطالب المسكين الي كل يوم ينضرب من المعلم وكل يوم نسمع مصايب من بعض المعلمين
احمد
يطلع على حقيقته الموسم المقبل وسوف تشاهدونه بام اعينكم بلا تعاون ورائد وحزم ودف بالاهداف وبكاية وبلنتيات وغيرها
raa
فمن أراد ان يشعر بحرقة قلب الابوين فليعشها , بلقاءات السابقه لوالد نسيم . الامل بالله كبير ويرد بين أحظانه ان شاء الله .
من غير اسم
الفكره هي مو عشان تمشي على حل شعرها بل لعقابه لعل وعسى يحس باته خسرها اما التدخل بشؤونها الخاصه ومنعه من ذالك من باب حرق اعصابه وتعذيبه نفسيا كيد المراءه عجيب وكرامتها فوق كل اعتبار

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