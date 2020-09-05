لاجامي وعلي الحسن في طريقهما للانضمام لصفوف النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي النصر خاطبت نظيرتها في الفتح للحصول على لاعبي الفريق علي لاجامي وعلي الحسن.
ووافقت إدارة الفتح على طلب النصر، مشترطة الانتظار لحين حسم موقف الفريق في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما الداعم الأكبر للنصر الأمير خالد بن فهد هو من سيتكفل بإتمام الصفقتين للنادي العاصمي.
وكانت إدارتا النصر وأتلانتا يونايتد، قد أنهتا الاتفاق على انتقال اللاعب بيتي مارتينيز لصالح النصر نظير مبلغ 18 مليون دولار؛ حيث يسافر اللاعب للرياض الأسبوع الحالي حال الاتفاق على مدة التعاقد ان كانت ثلاثة مواسم او أربعة.