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مدني مكة يدعو لأخذ الحيطة نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية

Time منذ 24 دقيقة
Views 1339
مدني مكة يدعو لأخذ الحيطة نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية

مكة المكرمة (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اليوم، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية ،على كل من المحافظات التالية : الطائف، ميسان،العرضيات وأضم ، وتستمتر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وللاطلاع على تعليمات السلامة للحالات المطرية يرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط:  هنا

متمنين السلامة للجميع.

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أحدث التعليقات

ابوسيف
لأحول ولآ قوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
كوكو لولو
القانون يحمي المعلم ولاكن مايحمي الطالب المسكين الي كل يوم ينضرب من المعلم وكل يوم نسمع مصايب من بعض المعلمين
احمد
يطلع على حقيقته الموسم المقبل وسوف تشاهدونه بام اعينكم بلا تعاون ورائد وحزم ودف بالاهداف وبكاية وبلنتيات وغيرها
raa
فمن أراد ان يشعر بحرقة قلب الابوين فليعشها , بلقاءات السابقه لوالد نسيم . الامل بالله كبير ويرد بين أحظانه ان شاء الله .
من غير اسم
الفكره هي مو عشان تمشي على حل شعرها بل لعقابه لعل وعسى يحس باته خسرها اما التدخل بشؤونها الخاصه ومنعه من ذالك من باب حرق اعصابه وتعذيبه نفسيا كيد المراءه عجيب وكرامتها فوق كل اعتبار

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