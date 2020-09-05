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التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر "ممارس بلس"

Time منذ ساعتين
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التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر "ممارس بلس"

الرياض (صدى):
أتاحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التقديم على اختبار رخصة الممارسة المهنية إلكترونياً، عبر نظام "ممارس بلس " في موقع الهيئة الرسمي بدلاً من الطريقة السابقة التي تتم عبر نموذج التقديم ،وذلك لتطوير خدمة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن من أهم مزايا المنصة الجديدة منح المتقدم أربع محاولات " سنوياً " للاجتياز بتقديم واحد فقط، وتنشط المحاولة آليا بعد ظهور النتائج مع إنشاء حساب للمتقدم في ممارس بلس وربط النتائج مباشرة؛ ليسهل على الممارس الصحي التصنيف والتسجيل المهني مستقبلاً وكل ذلك في إطار العناية بالمستفيدين والتميز كبيئة رقمية رائدة.

وأشار إلى أن الخدمة المتاحة عبر "ممارس بلس" أكثر تطوراً في آلياتها من السابق إلى جانب سهولة استخدامها حيث يتطلب على المتقدم لاختبار رخصة الممارسة المهنية من طلبة السنة الأخيرة والامتياز فتح حساب عبر نظام ممارس بلس والتقديم على الخدمة وأيضاً الاستفادة لاحقاً من تقديم الطلبات الإلكترونية.

وبين أن المستفيدين من الخدمة هم طلاب السنة الدراسية الأخيرة والامتياز للكليات الصحية بالمملكة، ومن حصلوا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من كلية صحية من خارج المملكة معترف بها ومعادلة من وزارة التعليم، وأيضاً يمكن أن يستفيد من الخدمة من يرغب في الحصول على فرصة تحسينية وهو مصنف مسبقاً ولم يقبل في برامج شهادة الاختصاص السعودية، لافتاً إلى أن من ليس لديه تصنيف مهني وأكمل سنة الامتياز فيجب عليه التقديم على خدمة التصنيف والتسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً.

وأشار إلى أن اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة يهدف إلى التأكد من الكفاءات اللازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد سنة الامتياز، وضمان استيفاء خريجي منشآت التعليم الصحية المعتمدة للحد الأدنى من معايير مزاولة المهنة، وتوحيد معايير المفاضلة بين المرشحين المتقدمين لبرامج الدراسات العليا.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على الفترات الاختبارية لاختبار رخصة الممارسة المهنية لهذا العام، وطريقة احتساب محاولات اختبار رخصة الممارسة المهنية، ودليل المتقدم لاختبار رخصة الممارسة المهنية عبر الرابط الإلكتروني:  هنا

 

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أحدث التعليقات

ابوسيف
لأحول ولآ قوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
كوكو لولو
القانون يحمي المعلم ولاكن مايحمي الطالب المسكين الي كل يوم ينضرب من المعلم وكل يوم نسمع مصايب من بعض المعلمين
احمد
يطلع على حقيقته الموسم المقبل وسوف تشاهدونه بام اعينكم بلا تعاون ورائد وحزم ودف بالاهداف وبكاية وبلنتيات وغيرها
raa
فمن أراد ان يشعر بحرقة قلب الابوين فليعشها , بلقاءات السابقه لوالد نسيم . الامل بالله كبير ويرد بين أحظانه ان شاء الله .
من غير اسم
الفكره هي مو عشان تمشي على حل شعرها بل لعقابه لعل وعسى يحس باته خسرها اما التدخل بشؤونها الخاصه ومنعه من ذالك من باب حرق اعصابه وتعذيبه نفسيا كيد المراءه عجيب وكرامتها فوق كل اعتبار

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