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شرط وحيد لدخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة

Time منذ ساعة
Views 1505
شرط وحيد لدخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، شرط دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة؛ حيث قالت أنه يجب الانتهاء من الاختبار الأول.

وأوضحت الهيئة: " يمكنك دخول اختبار قدرات الجامعيين أكثر من مرة، مع ملاحظة أنه لا يمكن التسجيل مرة ثانية إلا بعد انتهاء موعد اختبارك الأول" .

ومن الجدير بالذكر، أن اختبار القدرات، هو مقياس موحد لجميع الطلاب الجامعيين، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية التي لديها برامج للدراسات العليا على اختيار الطلاب الأكثر قدرة ذهنيًا على متابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

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أحدث التعليقات

ابوسيف
لأحول ولآ قوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
كوكو لولو
القانون يحمي المعلم ولاكن مايحمي الطالب المسكين الي كل يوم ينضرب من المعلم وكل يوم نسمع مصايب من بعض المعلمين
احمد
يطلع على حقيقته الموسم المقبل وسوف تشاهدونه بام اعينكم بلا تعاون ورائد وحزم ودف بالاهداف وبكاية وبلنتيات وغيرها
raa
فمن أراد ان يشعر بحرقة قلب الابوين فليعشها , بلقاءات السابقه لوالد نسيم . الامل بالله كبير ويرد بين أحظانه ان شاء الله .
من غير اسم
الفكره هي مو عشان تمشي على حل شعرها بل لعقابه لعل وعسى يحس باته خسرها اما التدخل بشؤونها الخاصه ومنعه من ذالك من باب حرق اعصابه وتعذيبه نفسيا كيد المراءه عجيب وكرامتها فوق كل اعتبار

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