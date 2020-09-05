بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم استرداد المهر إذا توفيت الزوجة قبل الدخول

الرياض (صدى):
كشف الشيخ عبد الله السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء حكم استرداد المهر إذا توفيت الزوجة قبل الدخول بها .
وقال " السلمي " في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية ، أن هذه المسألة وردت عند العلماء عندما سُئل أحدهم عن مهر المرأة التي توفي زوجها قبل الدخول بها ، وقالوا بأن لها مهر المثل وترثه .
وأوضح أن المقصود بمهر المثل ، المهر المتعارف عليه في البلد للبكر أو المتعارف عليه بين أهل البلد للثيب .
وكذلك يُقصد بمهر المثل مهر مثيلاتها من أقرانها ممن في مثل عمرها وحمالها ونسبها ونحو ذلك .
وأوضح " السلمي " أن الحكم نفسه يكون إذا توفيت الزوجة قبل الدخول حيث يثبت لها المهر ويرثها الرجل إن كان لها مال .