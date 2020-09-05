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بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم استرداد المهر إذا توفيت الزوجة قبل الدخول

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم استرداد المهر إذا توفيت الزوجة قبل الدخول

الرياض (صدى):
كشف الشيخ عبد الله السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء حكم استرداد المهر إذا توفيت الزوجة قبل الدخول بها .

وقال " السلمي " في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية ، أن هذه المسألة وردت عند العلماء عندما سُئل أحدهم عن مهر المرأة التي توفي زوجها قبل الدخول بها ، وقالوا بأن لها مهر المثل وترثه .

وأوضح أن المقصود بمهر المثل ، المهر المتعارف عليه في البلد للبكر أو المتعارف عليه بين أهل البلد للثيب .

وكذلك يُقصد بمهر المثل مهر مثيلاتها من أقرانها ممن في مثل عمرها وحمالها ونسبها ونحو ذلك .

وأوضح " السلمي " أن الحكم نفسه يكون إذا توفيت الزوجة قبل الدخول حيث يثبت لها المهر ويرثها الرجل إن كان لها مال .

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أحدث التعليقات

ابوسيف
لأحول ولآ قوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
كوكو لولو
القانون يحمي المعلم ولاكن مايحمي الطالب المسكين الي كل يوم ينضرب من المعلم وكل يوم نسمع مصايب من بعض المعلمين
احمد
يطلع على حقيقته الموسم المقبل وسوف تشاهدونه بام اعينكم بلا تعاون ورائد وحزم ودف بالاهداف وبكاية وبلنتيات وغيرها
raa
فمن أراد ان يشعر بحرقة قلب الابوين فليعشها , بلقاءات السابقه لوالد نسيم . الامل بالله كبير ويرد بين أحظانه ان شاء الله .
من غير اسم
الفكره هي مو عشان تمشي على حل شعرها بل لعقابه لعل وعسى يحس باته خسرها اما التدخل بشؤونها الخاصه ومنعه من ذالك من باب حرق اعصابه وتعذيبه نفسيا كيد المراءه عجيب وكرامتها فوق كل اعتبار

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