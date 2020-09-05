تفاصيل جديدة في قصة شراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا الإسباني

ماجد محمد (صدى):
أزاح رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، الستار عن كواليس شرائه فريق ألميريا الإسباني، لافتًا إلى أنه تملكه والفريق ينافس على الهبوط للدرجات الأدنى، وذلك مقابل 20 مليون يورو.
وأوضح تركي آل الشيخ: " ثم قمت بزيادة رأس المال بقيمة 30 مليون يورو وتم تغيير 80٪ من الفريق وتطوير أرضية الملعب والإضاءة"؛ مضيفًا: "والنتيجة.. تمكن الفريق فى موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للليجا ولم يوفق".
وقال آل الشيخ: " تم بيع 80٪ من عقد لاعب واحد مقابل 25 مليون يورو كاش + إضافات لتصل قيمة الصفقة لـ44 مليون يورو، لازال الميريا يمتلك 20٪ من عقد اللاعب، أستطيع حاليًا أن أقول إنى وصلت لنقطة break even، ونمتلك الآن أيضا عروض لبيع 3 لاعبين من ألميريا بقيمة 10 مليون يورو".
واختتم: "حصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح فى مؤتمر صحفى بحضور المدير التنفيذى للنادى محمد العاصى ورئيس بلدية المدينة، هذه هى الحكاية حتى الآن والقادم أفضل بحول الله".