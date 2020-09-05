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تفاصيل جديدة في قصة شراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا الإسباني

Time منذ 8 دقائق
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تفاصيل جديدة في قصة شراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا الإسباني

ماجد محمد (صدى):
أزاح رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، الستار عن كواليس شرائه فريق ألميريا الإسباني، لافتًا إلى أنه تملكه والفريق ينافس على الهبوط للدرجات الأدنى، وذلك مقابل 20 مليون يورو.

وأوضح تركي آل الشيخ: " ثم قمت بزيادة رأس المال بقيمة 30 مليون يورو وتم تغيير 80٪؜ من الفريق وتطوير أرضية الملعب والإضاءة"؛ مضيفًا: "والنتيجة.. تمكن الفريق فى موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للليجا ولم يوفق".

وقال آل الشيخ: " تم بيع 80٪؜ من عقد لاعب واحد مقابل 25 مليون يورو كاش + إضافات لتصل قيمة الصفقة لـ44 مليون يورو، لازال الميريا يمتلك 20٪؜ من عقد اللاعب، أستطيع حاليًا أن أقول إنى وصلت لنقطة break even، ونمتلك الآن أيضا عروض لبيع 3 لاعبين من ألميريا بقيمة 10 مليون يورو".

واختتم: "حصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح فى مؤتمر صحفى بحضور المدير التنفيذى للنادى محمد العاصى ورئيس بلدية المدينة، هذه هى الحكاية حتى الآن والقادم أفضل بحول الله".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجهك اخوي وبارك فيك .. لقد القمت هذا القذر الكذاب الأشر ، حجراً حامياً وخابوراً ملتهباً يسلكه من دبره ويخرج من بين فكيه القذرين .. .. احسنت احسنت احسنت ، اعجبني صدقك ، لا فض فوك ..
ابو صابر
اعلامنا وحكامنا أكبر من مَن هؤلاء السفهاء ، فهم يبتغون ما عند الله ويتركون حسابهم على الله بما تلفظ السنتهم وتكتب ايديهم وتفربك صنائعهم وما تخفي صدورهم والكل بالسعودية لسان حالهم يقول ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) وهذا كفى .
EBRAHIM
الحين الي لابسات ابيض ممرضات ولا نزيلات 🤔
شيخين1
المواطن الي يساعد في مثل هاذي التبرعات هو مشارك في الذنب لان اي احد يقتل ويقول بكرة يتبرعونلي واطلع اويسوي نف لجريمة لانة موخسران من جيبة خلوة ياخذ جزاء ربة ويكون عبرة لغيرة عشان الواحد اذا شال سلاح يفكرالف مرة قبل الاقدام على فعل جريمتة وبعدين المواطن مسكين يالله يلاقي الي ياكلة مع عيالة
ابو محمد 😎 ✍️
تبي تمشي على حل شعرهاا .. .. اللي مثل هذي فراقها افضل من لاماها ..

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