طريقة سهلة لإكتشاف كاميرات التجسس بإستخدام الجوال

وكالات (صدى):
كشف خبراء تقنيون طريقة فعالة وبسيطة لإكتشاف وجود كاميرات مراقبة بإستخدام الهاتف الجوال .
وأكدوا أن كاميرات المراقبة و التجسس تكون مخفية لكن يجب أن تكون العدسة ظاهرة حتى تتمكن من التسجيل ، لذا يمكن اكتشاف وجودها من خلال تشغيل كاميرا التصوير في الجوال والمصباح المدمج مع الهاتف ، وبعدها قم بإطفاء الضوء في الغرفة وافحص السقف ومفاتيح الكهرباء .
وفي حال وجود كاميرا تجسس سيظهر بريق وانعكاس ضوء على شاشة الجوال .
وإذا كان الجوال بدون مصباح يدوي مدمج، يمكن استخدام مصباح محمول وتوجيهه نحو نفس اتجاه كاميرا الهاتف .