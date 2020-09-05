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رجل دين إيراني يتخلى عن عمامته بسبب سفك ولاية الفقيه للدماء

Time منذ 35 دقيقة
Views 1472
رجل دين إيراني يتخلى عن عمامته بسبب سفك ولاية الفقيه للدماء

طهران (صدى):
خلع رجل الدين الإيراني عين الله رضا زاده جويباري، عمامته ورداء رجل الدين؛ حيث هاجم ما وصفه بـ "استغلال الفقه الشيعي من أجل ولاية الفقيه"، التي اعتبرها أنها تسفك الدماء ظلمًا.

وقال جويباري، أن رجال الدين الحاكمين في إيران قد حرفوا أحكام الشريعة الأساسية من أجل بقاء سلطتهم؛ لافتًا إلى أنهم سرقوا الخبز من تحت مسمى محاربة الكفر، مؤكداً أن الدين أصبح ملوثاً على يد رجال الدين السياسيين.

وأوضح رجل الدين الإيراني المعارض: "إني أخلع هذه العمامة وسأرتدي قبعة الشرف الإيرانية والوطنية، وأركع للإرادة الحرة للشعب الإيراني والتي ستتحقق في المستقبل القريب".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجهك اخوي وبارك فيك .. لقد القمت هذا القذر الكذاب الأشر ، حجراً حامياً وخابوراً ملتهباً يسلكه من دبره ويخرج من بين فكيه القذرين .. .. احسنت احسنت احسنت ، اعجبني صدقك ، لا فض فوك ..
ابو صابر
اعلامنا وحكامنا أكبر من مَن هؤلاء السفهاء ، فهم يبتغون ما عند الله ويتركون حسابهم على الله بما تلفظ السنتهم وتكتب ايديهم وتفربك صنائعهم وما تخفي صدورهم والكل بالسعودية لسان حالهم يقول ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) وهذا كفى .
EBRAHIM
الحين الي لابسات ابيض ممرضات ولا نزيلات 🤔
شيخين1
المواطن الي يساعد في مثل هاذي التبرعات هو مشارك في الذنب لان اي احد يقتل ويقول بكرة يتبرعونلي واطلع اويسوي نف لجريمة لانة موخسران من جيبة خلوة ياخذ جزاء ربة ويكون عبرة لغيرة عشان الواحد اذا شال سلاح يفكرالف مرة قبل الاقدام على فعل جريمتة وبعدين المواطن مسكين يالله يلاقي الي ياكلة مع عيالة
ابو محمد 😎 ✍️
تبي تمشي على حل شعرهاا .. .. اللي مثل هذي فراقها افضل من لاماها ..

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