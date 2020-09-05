رجل دين إيراني يتخلى عن عمامته بسبب سفك ولاية الفقيه للدماء

طهران (صدى):
خلع رجل الدين الإيراني عين الله رضا زاده جويباري، عمامته ورداء رجل الدين؛ حيث هاجم ما وصفه بـ "استغلال الفقه الشيعي من أجل ولاية الفقيه"، التي اعتبرها أنها تسفك الدماء ظلمًا.
وقال جويباري، أن رجال الدين الحاكمين في إيران قد حرفوا أحكام الشريعة الأساسية من أجل بقاء سلطتهم؛ لافتًا إلى أنهم سرقوا الخبز من تحت مسمى محاربة الكفر، مؤكداً أن الدين أصبح ملوثاً على يد رجال الدين السياسيين.
وأوضح رجل الدين الإيراني المعارض: "إني أخلع هذه العمامة وسأرتدي قبعة الشرف الإيرانية والوطنية، وأركع للإرادة الحرة للشعب الإيراني والتي ستتحقق في المستقبل القريب".