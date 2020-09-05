تأثير كورونا على 24 شركة مدرجة في تداول حتى الربع الثاني من 2020

الرياض (صدى):
ارتفع عدد الشركات المدرجة في " تداول " التي سجلت خسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2020 م إلى 24 شركة .
وبلغ حجم الخسائر نحو 9.5 مليار ريال تمثل 29.4 % من رؤوس الأموال المجمعة التي تصل إلى 32.2 مليار ريال .
وانضمت 5 شركات جديدة إلى قائمة الشركات التي لديها خسائر متراكمة في نفس الفترة وهي " الحكير بنسبة خسائر 30.3% من رأسمالها ، وصادرات بنسبة خسائر 34.7 % من رأسمالها ، أما بترورابغ ، والبحر الأحمر ، وسوليدرتي تكافل" فكانت الخسائر أقل من 20 % من رؤوس أموالهم .
وتتوقع الشركات التحسن التدريجي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021 م بعد انحسار أزمة كورونا .
الجدير بالذكر أن قائمة الشركات التي سجلت خسائر متراكمة تنقسم في " تداول " إلى ثلاث نطاقات ، النطاق الأحمر عند تسجيل خسائر 50 % من رأسمالها فأكثر ، والنطاق البرتقالي إذا كانت الخسائر 35 % حتى 50 % ، والنطاق الأصفر إذا كانت الخسائر 20 % حتى 35 % .