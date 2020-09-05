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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة( فيما تتكون تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم ،حائل) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طرطشوله ..
EBRAHIM
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خسر الدنيا والآخرة فقط بسبب الغيرة !😔 لنفرض لو انهن فعلن هذا الجرم لايحق للإنسان فعل الجريمه وقتل الأنفس المعصومة نعم النساء في هذا الزمن ليسوا الكل طبعاً بل الاكثرية طبعاً واكثر شيء المراهقات يفعلن أمور قذرة وغبية في الحياة ومع هذا هن لايكترثن لسمعتهن وشرفهن ولايهتمن لكثرة الجرائم ألتي تحدث في الحياة الآن من فقدان فتيات بعمر الزهور وكل هذا بسبب جهل عوائلهم نعم انا لا أأيد جريمه القتل مهما كانت دوافعها لأن من سوف يعاقب المذنب هو رب العالمين فقط، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
ابو محمد 😎 ✍️
مانحكم على الشي ، زينه من شينه ، حتى نذوقه .. .. مالت عليكم انتم ماتنشرونه من تفاهة وصفاقة عقل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
من هاالحال واردى ..

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