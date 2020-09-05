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بالفيديو..رد السلمي على أم تبكي بسبب تهاون ابنها في الصلاة

Time منذ ساعة
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بالفيديو..رد السلمي على أم تبكي بسبب تهاون ابنها في الصلاة

الرياض (صدى):
بكت متصلة ببرنامج " الجواب الكافي " على الهواء مباشرة بسبب تهاون ابنها في الصلاة.

وقالت المتصلة: " ولدي عمره 25 سنة والمسجد بجوار منزلنا ولكنه تارك صلاة الجماعة في المسجد وبدأ بترك صلاة الجمعة ويصلي في البيت ".

ومن جانبه علق الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي، مخاطبًا الأبناء: " حزن والديكم عليكم بسبب نقص في دينكم أعظم من شعوركم أن يشاركوكم في بعض افراح أو احزان دنياكم وهذا ما لا تشعرون به " .

وأضاف السلمي: " نتألم ونغضب حينما نرى أبناءنا لا يؤدون ما أوجب الله عليهم ومع حزننا نخاف من ان يعاقبنا الله لأجل تقصيرنا في حقهم، ونسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا".

وأكد أن الأبناء الذين لا يصلون جماعة في المسجد والبنات اللاتي لا يؤدين الصلاة في أوقاتها قد يكون بلاؤهم على والديهم إذا كانوا مقصرين.

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أحدث التعليقات

عجرم
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اسمي دكتور راكشان ساي أنا طبيب أمراض الكلى في مركز رأس الخيمة الصحي في الهند عيادتنا متخصصة في جراحة الكلى ونحن نعالجها أيضًا. شراء وزرع الكلى مع المتبرع المقابل. نحن موجودون في الهند ، وتركيا ، وفرنسا ، ونيجيريا ، والولايات المتحدة ، وماليزيا ، ودبي ، والكويت. مع أزمة COVID19 التي نمر بها في اقتصادنا الآن ، يكون لها تأثير سيء على حياتنا كثير منا مدينون ، وكثير منا تريد أن تعيش حياة أفضل ، ادفع الإيجار واعتني بوالدينا وأحب أحدنا إذا كنت مهتمًا ببيع أو شراء الكلى أو كنت بحاجة إلى المال لتحسين مستوى المعيشة ، أو كنت مدينًا وترغب في بيع كليتك مقابل المال اتصل بنا اليوم وسنعمل على تحقيق حلمك هذا ، فنحن نشتري كلية واحدة مقابل 600 ألف دولار (ستمائة ألف دولار) من فضلك لا تتردد في الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني المدرج أدناه. نحن ندفع بشكل جيد للمتبرعين بالكلى ، ويمكن للمال أن يغير حياتك إلى الأبد. اتصل بنا الآن لمزيد من التفاصيل: [email protected]
لا يهمونك انا مجنونك
وليش ما يكون انت الي ساكت وبالع العافية بعد إن من العهر ان تستنقص بلدك بما ليس فيها ولا تنطق ببنت شفة حق ومن العهر ان تلفق التهم ببلدك وانت تتعتزل الدفاع عنها فكيف لا صار بلدك ارض الحرمين ومهبط الرسالة ذى لو كنت اصلآ ابن لبلاد الحرمين فليس كل من انتسب لنا صار منا اما ابو فلسطز والقكضية وخيانة السعودية لهم كما يتشدقون عهرآ هل التاريخ لم يسجل جماعة أيلول الأسود الفلسطينية عام ٧٣ واقتحام سفارتنا بباريس وخطف خمسة عشر موظف مابين دبلوماسي وعسكري وخطف طائرة من مطار باريس بالرهائن وهبوطهم بالكويت واستقلال طائرة كويتية معبئة بالوقود حسب طلبهم وظلت بسماء الرياض يساومون حكومتنا ان تطلق سراح اسراهم الحقيرين بالأردن او إسقاط الرهائن من الطائرة الموجودة بسماء الرياض ام هل تجاهلتم ياجهلة الأخلاق والنخوة اقتحام سفارتنا بالسودان من قبل نفس المنظمة المعروفةباأيلول الأسود عام ٧٦ وقتل ثلاثة دبلوماسيين رهائن في السفارة ام انتم تستغبون وتتناسون مافعلة رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات عام ٩١وتأييدة احتلال العراق للكويت ام نسيتم ياجهلة وشذاذ الأفاق عندما غدر خمسة الف فلسطيني بالكويت التي احتوتهم وأهل الكويت ونصبو أنفسهم عيون للجيش العراقي بكل الكويت يخبرون ويسحلون ويضربون كل كويتي يقاوم غزو صدام ولأعراضهم ينتهكون ام انكم يا رويبضة وخونة العصر طويتم صفحة ابو فلسطز ومافعلوة في السعودية ايام الغزو العراقي للكويت من تجمهر وترديد هتافات لصدام ويخونون بلد الحرمين الذي احتواهم وناصرهم وقدم النفس قبل المال دعمآ لقضيتهم وفي بلادنا حينها يحدثون ثلاثة تفجيرات إرهابية واحد بالرياض واثنان بجدة أحدها على طريق المطار ذهب شخص ضحية لة هل انتم يانابحي أمير العاهرات التركي ومقبلي حذاء الخرمنئي المجوسي لهذة الدرجة لكم وجة توزعون معنى العربي الخائن المنطبق عليكم على رجال نذرو أنفسهم ومالهم ووقتهم للقدس وقضيتة وتهبون لمن هو مثلكم دعي لقيط على فلسطين اقحاح للعروبة وفخرها نحن شعب سلمان ومحزمة المليان لا نقول غير مايراة ولا نفعل غير ما أمر بة لكنا تكناكم لقضيتكم التي تتاجرون بها أليس صائب عريقات وصفتة الوظيفية كبير المفاوضين الفلسطينين يفاوض أمام كميرات الإعلام ويقضي نفس اليلة سهرة حمراء مع اليهودية سيبي لفني المحسوبة عالصهاينة مفاوضة هل نحن وحكامنا غررنا بة وأوعزنا لة مالكم كيف تنظرون هل الملك عبدالعزير رحمة الله باع القدس وفلسطين لليهود وانتم يا ابو فلسطز لا يوجد بينكم رجل واحد يقول لا والف لا لو فرضنا صدقكم فيها هل انتم كفو لأرض ولقدس حينها لا والله بل انتم أهل عهر وخيانة بعتم اراضي فلسطين بالدومونات لليهود ولأن تنسلون من حقارتكم وانتم تعرفون وبل مجربون من باع ارضة باع عرضة يابايعي الأرض والعرض والله حراااااام امثالكم لفلسطين ينتسبون وفي قدس المسلمين يفاوضون لم نسكت عنكم لضعف ولا لغباء ولا لضحالة تاريخ بل نحن شعب نطيع ولي أمرنا ونقول سمعآ وطاعة حتى لو كان ذلك من آمالنا ندفعة ومن وتبرعات تعج بها القرى قبل المدن لصالح فلسطين ونحن نعرف أين ستذهب ولمن ستذهب وكم نابح سيستفيد منكم بها افيقو لأنفسكم وكفاكم رمي أحفاد الصحابة بما يترفعون عن ذكرة في مجالسهم من حقارتكم ونتنكم اضعنا مليارات وسنوات وتنمية لأجيالنا وبلادنا ونجني منكم أمنية عاهرة انتم بثوبها تتبجحون وتتمنون لو كل نساء الدنيا عاهرات مثكم

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