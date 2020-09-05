الأعداد السابقة للصحيفة

رسالة أمرابط للنصراويين بعد رميه قميص النادي

Time منذ 4 ساعات
Views 5006
Comment 1
رسالة أمرابط للنصراويين بعد رميه قميص النادي

طلال الغامدي (صدى):
وجه المغربي نور الدين أمرابط، رسالة إلى جمهور نادي النصر، موضحًا سبب خلعه قميص النادي أثناء المباراة أمام الاتحاد.

وقال أمرابط: " جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمي لهذا الكيان الكبير احترق عندما اشعر باصابه خوفآ من عدم التشرف بتمثيل النادي خصوصا ببطولة آسيا وهو حلمنا جميعنا ".

وأضاف: " لم ولن يصدر مني ما يسئ لحبي الكبير وكنت بحاله قلق رهيبة ولايمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف " .

وانتهت مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1 وذلك ضمن مواجهات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا:

النصر يكتفي بالتعادل أمام الاتحاد ويخيب آمال الجماهير (فيديو وصور)

شاهد.. احتفالية صاخبة لحمدالله بهدفه في الاتحاد تثير السخرية: "بلا فائدة"

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا يوجد في الشرع حد القتل على الخاطف ولكن ممكن اعتباره سارق وحد السرقه قطع اليد .. وقطع اليد له شروط فمن سرق بسبب الجوع لا يقام عليه الحد ومن كان غني وسرق فيقام عليه الحد الشرعي .. فالخاطفه لم تقتل الاطفال بل ربتهم وحافظت عليهم فيعتبر عملها سرقه ولكن يجب مراعات حالتها النفسيه ولماذا تخطف الاطفال وهي لديها اطفال من زوجها الاول . لذا لا بد من بحث حالتها النفسيه والعقليه قبل اصدار الحكم من المحكمه
ابو عمار
كلام سليم يا عزيزي سعد .. اتمنى تكون المشاركه على الموصوع فقط ولا نتدخل في رأي العضو الاخر لان كل واحد له رأيه من وجهة نظره في الموضوع و لا يجب التدخل في رأيه بل علينا احترام جميع الاراء سواء اتفقنا معها او لم نتفق
ابو محمد
جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " رواه أحمد
واحد منصف
هكذا المجتمعات الغربية الرجل يتزوج المراة لا يدفع المهر ومصاريف خفل الزواج مشترك بين الزوج والزوجة وكذلك نفقات البيت والاولاد مشترك بين الزوج والزوجة واخيرا لو تكلمت عليه بكلمة تلزم بدفع غرامات بنصف مليون ريال ثم يقولون المراة في افضل حال
لا يهمونك انا مجنونك
صدق والله (لو كان الفقر رجل لقتلتة) فية ناس يعتبرون ان موسمهم لم يكن فقراوي ولدليل حمدلله هداف الدوري يفرحون ولصدورهم ينفخون انهم سوو شي كيف ذول الفقراوية لو تربو على أن تكون بطل اسيا وبطل الدوري وبعون الله بطل كأس الملك سيرحلون لكوكب ازمرلي الأرض ماهي لنا ربي أحمدك انني هلالي وراسي عالي وعيوني من الألقاب والإجازات لا تختار من هزالها بل افضل سمين بها

أخر الأخبار

شركة تشترط خلع الحجاب للتوظيف و " الموارد البشرية " تتدخل
شركة تشترط خلع الحجاب للتوظيف و " الموارد البشرية " تتدخل
Time منذ 18 دقيقة Views 1622
بالفيديو..زياد المسفر يرد على المتنمرين برقصة
بالفيديو..زياد المسفر يرد على المتنمرين برقصة
Time منذ 30 دقيقة Views 387
تونسيان يحتفلان بطلاقهما بصورة " سيلفي "
تونسيان يحتفلان بطلاقهما بصورة " سيلفي "
Time منذ 53 دقيقة Views 524
ابنة شقيق راغب علامة مهرها " حفظ نصف القرآن "
ابنة شقيق راغب علامة مهرها " حفظ نصف القرآن "
Time منذ ساعة Views 1641
بالفيديو.. زوجة علي المشعل الكندية تطبخ الكبسة بطريقة صحية
بالفيديو.. زوجة علي المشعل الكندية تطبخ الكبسة بطريقة صحية
Time منذ ساعتين Views 1965
تغريم زوجة 100 ألف دولار بسبب معاملة زوجها بقسوة
تغريم زوجة 100 ألف دولار بسبب معاملة زوجها بقسوة
Time منذ ساعتين Views 570
بالفيديو..رد السلمي على أم تبكي بسبب تهاون ابنها في الصلاة
بالفيديو..رد السلمي على أم تبكي بسبب تهاون ابنها في الصلاة
Time منذ ساعتين Views 2253
شاب يلقى مصرعه على يد ابن عمه بسبب جوال!
شاب يلقى مصرعه على يد ابن عمه بسبب جوال!
Time منذ 3 ساعات Views 1100
سالم الأحمدي: الحلافي جالس على جواله ولم يهتم بالمباراة
سالم الأحمدي: الحلافي جالس على جواله ولم يهتم بالمباراة
Time منذ 3 ساعات Views 2850
حفل قريب لعمرو دياب بالمملكة
حفل قريب لعمرو دياب بالمملكة
Time منذ 4 ساعات Views 1577