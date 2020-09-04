رسالة أمرابط للنصراويين بعد رميه قميص النادي

طلال الغامدي (صدى):
وجه المغربي نور الدين أمرابط، رسالة إلى جمهور نادي النصر، موضحًا سبب خلعه قميص النادي أثناء المباراة أمام الاتحاد.
وقال أمرابط: " جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمي لهذا الكيان الكبير احترق عندما اشعر باصابه خوفآ من عدم التشرف بتمثيل النادي خصوصا ببطولة آسيا وهو حلمنا جميعنا ".
وأضاف: " لم ولن يصدر مني ما يسئ لحبي الكبير وكنت بحاله قلق رهيبة ولايمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف " .
وانتهت مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1 وذلك ضمن مواجهات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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