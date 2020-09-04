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رسالة أمرابط للنصراويين بعد رميه قميص النادي

Time منذ ساعة
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رسالة أمرابط للنصراويين بعد رميه قميص النادي

طلال الغامدي (صدى):
وجه المغربي نور الدين أمرابط، رسالة إلى جمهور نادي النصر، موضحًا سبب خلعه قميص النادي أثناء المباراة أمام الاتحاد.

وقال أمرابط: " جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمي لهذا الكيان الكبير احترق عندما اشعر باصابه خوفآ من عدم التشرف بتمثيل النادي خصوصا ببطولة آسيا وهو حلمنا جميعنا ".

وأضاف: " لم ولن يصدر مني ما يسئ لحبي الكبير وكنت بحاله قلق رهيبة ولايمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف " .

وانتهت مباراة الاتحاد والنصر بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1 وذلك ضمن مواجهات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحريم فيهن كرم غير طبيعي انا كل ليلة خميس وجمعة اروح اتكي بإحدى الحدائق في بنت ماشاءالله عليها تسوي القهوة وعندها كل شي اخذ منها وتهتم فيني بس اليوم عرفت أنها تعاملني معاملة خاصة وتهتم بي اهتمام خاص النسكافة الي تعطيني غير الي تسويها لغيري الحين غبت عن الحديقة الاسبوعين الي مضو وجيت اليوم والله العظيم اول ماشافتني شهقت وحسيتها تبي تسألني عن شي انا سكت وطلبتها النسكافه بس كاسي الفخار ماكان معي هاالمره فسوت لي نسكافتي المعتادة وحطتها بكوب وحطت كوب ثاني قالت علشان مايحرق يدك!! قلت إذا بتسوين كذا مع الزباين بتخسرين قالت لا هذا بس لك أنت(طبعآ تقولها بحياء) عرفت أنها تعاملني معاملة خاصة لذا أنا قررت أفاجئها الخميس المقبل إذا الله أحياني،، لحد يسألني عن نوع المفاجأة،،خلوها بوقتها الخميس الجاي وبعلمكم👍
دآنـــــــہہ
ياللي تقول الزين في بنتّ لبنان .. وترجع تقول الزين في المغربيہ تبي تشوف الزين ۈ الزين فتان .. لاا طات الغطوه عن وجه الجنوبيه 👌😂✨❤️😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يشفيه
. راعــي الـددســـن .
شــي جيــد ومِنـــتاز صـــار لنــا زمان ماعبرنا الجسـر .👍.

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