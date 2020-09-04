إعلامي ليبي يٌفحم مذيعة الجزيرة ويربكها في 35 ثانية بتعليقه على التدخل القطري في ليبيا " فيديو "

ماجد القزيز (صدى):
أحرج الكاتب الليبي محمود المصراتي مذيعة قناة الجزيرة القطرية بسبب انتظاره 35 دقيقة لكي يحين دوره للتعليق على التدخل القطري والتركي في ليبيا ويربكها في ٣٥ ثانية.
وقال المصراتي خلال حواره ببرنامج الاتجاه المعاكس:" عندك علم أنتي وضيفك أخليتوا الوقت أكثر من ٣٥ دقيقة لروحكم قاعدة تقولى ٧ أسئلة وما أعطتنيش ولا سؤال ".
وسخر المصراتي من حديث المذيعة، قائلا:" الخبراء اتهمت الإمارات وروسيا بتوريد السلاح لليبيا، ما قرأتيش تحت اتهمت تركيا وقطر "، فردت المذيعة وهي مرتبكة، قائلة:" اتهمت تركيا أيضا وقطر ليست في ليبيا الآن وتركيا وقطر حلفاء وهذا صحيح لكن لا تقحم مواضيع أخرى ".
وانفعل المصراتي على مذيعة الجزيرة، قائلا:" أنتي اللي تقحمي مش أنا "، فسألته:" ما هو مشروع حفتر ".
وأوضح المصراتي خلال إجابته على المذيعة المستفزة:" مشروع حفتر مشروع وطني يدعم كل الوطنيين وكل الدول التي تحارب الإرهاب في الشرق والغرب والجنوب وكل الدول الداعمة للقوات المسلحة العربية بقيادة المشير خليفة حفتر هي دول تعلم تماما أنه حارب ومازال يحارب الإرهاب مشروعنا الحقيقي هو استعادة الدولة الليبية من براثن تركيا وقطر والصفوي الإيراني ".