سخرية من صراخ أحمد موسى على خطأ بيتروس الكارثي ضد بوني (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
أثار لاعب النصر أحمد موسى سخرية الجماهير بعد تصرف غريب منه في مباراة النصر والاتحاد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وأظهرت عدسات المصورين تدخل عنيف من قبل بيتروس ضد لاعب الاتحاد الذي سقط أرضًا من شدة التدخل، فيما قام أحمد موسى بالصراخ ؛ حيث توقع أن يتم طرد زميله بيتروس لأنه حصل على إنذار أول.
ولم يتم طرد بيتروس على الرغم من تدخله العنيف وصدمة أحمد موسى التي كانت دليل على وقوع خطأ كارثي ضد الاتحاد، وبدلًا من ذلك أعطى الحكم إنذار للاعب الاتحاد بدلًا من طرد لاعب النصر المُستحق حسبما قال الخبير التحكيني عبدالرحمن الزيد.