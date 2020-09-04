الأعداد السابقة للصحيفة

سخرية من صراخ أحمد موسى على خطأ بيتروس الكارثي ضد بوني (فيديو)

Time منذ 34 دقيقة
Views 1792
Comment 1
سخرية من صراخ أحمد موسى على خطأ بيتروس الكارثي ضد بوني (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
أثار لاعب النصر أحمد موسى سخرية الجماهير بعد تصرف غريب منه في مباراة النصر والاتحاد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأظهرت عدسات المصورين تدخل عنيف من قبل بيتروس ضد لاعب الاتحاد الذي سقط أرضًا من شدة التدخل، فيما قام أحمد موسى بالصراخ ؛ حيث توقع أن يتم طرد زميله بيتروس لأنه حصل على إنذار أول.

ولم يتم طرد بيتروس على الرغم من تدخله العنيف وصدمة أحمد موسى التي كانت دليل على وقوع خطأ كارثي ضد الاتحاد، وبدلًا من ذلك أعطى الحكم إنذار للاعب الاتحاد بدلًا من طرد لاعب النصر المُستحق حسبما قال الخبير التحكيني عبدالرحمن الزيد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياسيسي والله أني بديت أشك بصراحة😂 صاير عمر بن الخطاب فجإة🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جايكم بعد بكرة🏃🏃🏃🏃🏃
ابو رياض الحربي
ياليتك سكت الله يجزاك خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياأخوان ف لنبتعد عن التجريح قليلآ كل واحد له وجهة نظر ولازم نحترم وجهات نظر بعضنا مادامت في حدود العقلانية والأدب موضوع خاطفة الدمام بيد أهل الأختصاص وهم أدرى بالشرع والأحكام وكذا ولا كذا شرع الله س يطبق بحقها وحق كل مجرم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش موديك الجبل ياحلو🤔

أخر الأخبار

شاهد.. احتفالية صاخبة لحمدالله بهدفه في الاتحاد تثير السخرية: "بلا فائدة"
شاهد.. احتفالية صاخبة لحمدالله بهدفه في الاتحاد تثير السخرية: "بلا فائدة"
Time منذ 17 دقيقة Views 1590
إعلامي ليبي يٌفحم مذيعة الجزيرة ويربكها في 35 ثانية بتعليقه على التدخل القطري في ليبيا " فيديو "
إعلامي ليبي يٌفحم مذيعة الجزيرة ويربكها في 35 ثانية بتعليقه على التدخل القطري في ليبيا " فيديو "
Time منذ 22 دقيقة Views 1433
نقاش بين عبدالعزيز الدغيثر وهند بومشمر بسبب مركز الرائد والوحدة
نقاش بين عبدالعزيز الدغيثر وهند بومشمر بسبب مركز الرائد والوحدة
Time منذ 32 دقيقة Views 312
سخرية من صراخ أحمد موسى على خطأ بيتروس الكارثي ضد بوني (فيديو)
سخرية من صراخ أحمد موسى على خطأ بيتروس الكارثي ضد بوني (فيديو)
Time منذ 34 دقيقة Views 1792
بالفيديو.. عمرو دياب يفاجئ دينا الشربيني:" ورحمة أبويا بحبه " 
بالفيديو.. عمرو دياب يفاجئ دينا الشربيني:" ورحمة أبويا بحبه " 
Time منذ 40 دقيقة Views 1248
مساعد العبدلي : لايوجد عاقل تهمه مصلحة الكرة السعودية ويتمنى هبوط الاتحاد
مساعد العبدلي : لايوجد عاقل تهمه مصلحة الكرة السعودية ويتمنى هبوط الاتحاد
Time منذ 42 دقيقة Views 234
محمد فودة : لاعب النصر بيتروس كان يستحق الطرد ضد الاتحاد
محمد فودة : لاعب النصر بيتروس كان يستحق الطرد ضد الاتحاد
Time منذ 43 دقيقة Views 360
جستنيه عن مباراة الاتحاد: «مين الحكم..حمدالله ولا حكم ضعيف الشخصية» (فيديو)
جستنيه عن مباراة الاتحاد: «مين الحكم..حمدالله ولا حكم ضعيف الشخصية» (فيديو)
Time منذ 49 دقيقة Views 1837
ملخص أهداف الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020
ملخص أهداف الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020
Time منذ ساعة Views 297
خالد القحطاني : فوز الهلال اليوم لتحقيق رقم قياسي
خالد القحطاني : فوز الهلال اليوم لتحقيق رقم قياسي
Time منذ ساعة Views 290