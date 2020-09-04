جستنيه عن مباراة الاتحاد: «مين الحكم..حمدالله ولا حكم ضعيف الشخصية» (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
هاجم الناقد الرياض عدنان جستينه حكم مباراة النصر والاتحاد، مشيرًا إلى أن الحكم لا يمتلك شخصية قوية؛ حيث أغفل عدد من الأخطاء للاعبي النصر ضد الاتحاد بشكل مثير للدهشة.
وطرح "جستنيه" تساؤلاً عبر حسابه على "تويتر" مستنكرًا الوضع؛ حيث قال نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي: "اقسم بالله مهزلة تحكمية مين الحكم حمد الله ولا حكم ضعيف شخصية".
وتابع جستنيه : "مبروك للحكم ولرئيس لجنة الحكام وللنصر.. عرفنا سر رئيس اللجنة المطالبة بأقالته ،بهذه الطريقة يخاااااف وتكسب وده".
ومن جانب علق جمال عارف على مستوى الحكام في المباراة قائلا: "رغما عن التحكيم والظروف الاتحاد يقدم درسا في قيمة وهيبة الكبار، حكم المباراة تجاهل إبعاد احمد موسى بالبطاقة الصفراء الثانية وبيتروس الذي حول البطاقة الصفراء الاولى التي كانت مستحقة له للاعب الاتحاد بوني".
وأضاف: "هل تشاهد لجنة الحكام مثل هذه الأخطاء؟..علامة استفهام كبيرررررة ؟؟؟؟".
وشهدت المباراة عدد من الأخطاء التحكيمية والتساهل مع لاعبي النصر على الرغم من تدخلاتهم العنيفة على لاعبي الاتحاد.
كما تجاهل الحكم تصرف غير لائق للاعب النصر نور الدين أمرابط الذي قام بخلع قميص النادي بعد خروجه من المباراة وألقاه بطريقة غير لائقة على دكة البدلاء.